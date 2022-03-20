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Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rusyanın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı." dedi.

Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını ifade etti.

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