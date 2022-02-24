Ukrayna saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama: Bizi bu adımı atmaya zorladılar

Ukrayna'ya yönelik sabah saatlerinde saldırı başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyonların ardından ilk kez konuştu.
Başka çaresi olmadığını belirten Putin, "Bu adımı atmaya bizi zorladılar. " dedi.
Putin, "Rusya hâlâ küresel ekonominin parçasıdır. Ait olduğumuz sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin, açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık"
Ayrıntılar geliyor...