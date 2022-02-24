Ukrayna saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama: Bizi bu adımı atmaya zorladılar

Rus savaş uçakları hedefi şaşırdı: Füze Rusya sınırları içindeki bir köy evini yok etti

Bir Rus füzesi hedefini ıskalayarak Rusya sınırları içindeki Belgorod bölgesine düştü. Mayskoe köyündeki bir eve isabet eden füze, düştüğü alanı yerle bir etti.