Dünya Ukrayna saldırısı sonrası Putinden ilk açıklama Bizi bu adımı atmaya zorladılar
AVRUPA ASYA

Ukrayna saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama: Bizi bu adımı atmaya zorladılar

Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Bu adımı atmaya bizi zorladılar. Politik sebeplerden kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Parçası olduğumuz ekonomik sistemi tahrip etmek istemeyiz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna saldırısı sonrası Putinden ilk açıklama: Bizi bu adımı atmaya zorladılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Ukrayna'ya yönelik sabah saatlerinde saldırı başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyonların ardından ilk kez konuştu.

Başka çaresi olmadığını belirten Putin, "Bu adımı atmaya bizi zorladılar. " dedi.

Putin, "Rusya hâlâ küresel ekonominin parçasıdır. Ait olduğumuz sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık"

Ayrıntılar geliyor...

Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Halk silah almaya koştu

Halk silah almaya koştu

​Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

Ailemi oradan<br>almaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.