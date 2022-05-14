Dünya Ukraynadan dikkat çeken açıklama Savaşın kırılma noktası için tarih verdi
AVRUPA

Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Savaşın kırılma noktası için tarih verdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 80. gününe girdi. Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, “Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak” dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov ise, Rusya-Ukrayna savaşının kırılma noktasının ağustos ayında olmasını ve çatışmaların çoğunun yıl sonuna kadar bitmesini beklediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Ukrayna savaşın kırılma noktası için tarih verdi
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 80. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

"Ülke ekonomisinin uzun bir savaş sürdürmesi zor olacak"

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, "Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko ülke ekonomisi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Marchenko, "Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak. Savaş 3 veya 4 aydan uzun sürerse ülkede büyük vergi artışları gibi kararlar alınabilir" dedi.

  • Bakan Marchenko, Ukrayna'nın ABD'den gelecek yardım paketini beklediğini belirterek, "ABD'den mali yardım haberi aldık. Bu iyi bir haber ama ABD yardım paketinin içeriği ne olacak ve ne zaman gelecek bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Rus askerlerini köprüde pusuya düşürdü: Nehre gömüldüler
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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 79 gündür sürüyor.
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Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin doğusundaki Seversky Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerinin girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
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Rus askerlerinin tanklar, piyade savaş araçları ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere onlarca araçla nehri geçmeye başladığı, bu sırada Ukrayna kuvvetlerinin nehre önceden kurulan duba köprüsünü havaya uçurduğu belirtildi.
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Pusuya düşürülen Rus ordusunun onlarca askerini ve aracını kaybederek ağır zayiata uğradığı ifade edildi.
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Rus ordusunun amacının nehri geçerek Luhansk bölgesindeki Lysychansk kentini kuşatmak olduğu aktarıldı.
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun asker kayıplarını telafi etmek için büyük ihtimalle Siversky Donets nehrine yeniden konuşlanacağı uyarısında bulundu.
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Ukrayna Rus askerlerini köprüde pusuya düşürdü: Nehre gömüldüler
Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin Donets nehrini aşmak için kurduğu duba köprüyü hava uçurarak Lysychansk'a geçişi önledi.

Savaşın kırılma noktası

  • Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov ise, Rusya-Ukrayna savaşının kırılma noktasının ağustos ayında olmasını ve çatışmaların çoğunun yıl sonuna kadar bitmesini beklediğini açıkladı.

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