Dünya Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti
AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi. Taran'ın istifası ile Ukrayna'da iki günde istifa eden bakan sayısı dörde yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti
Andriy Taran

Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada, Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.

Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.

Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.

ÜÇ BAKAN DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından istifa etmişti.

Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı

Rusya'nın Bayraktar TB2 rahatsızlığı: Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor
DÜNYA
Rusya'nın Bayraktar TB2 rahatsızlığı: Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Tik-tok uğruna
canlarını hiçe saydılar

​Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Getirisi yüksek

Getirisi yüksek

Buğdaydan 30 kat daha fazla kazandırıyor.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Ekim ayında yüzde 2,39 artış yaşandı.

​Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, kendini savunmak isterken açığa düştü.

​CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi.

​BM'nin Bosna temsilcisinden korkutan uyarı.

​Adana'da tefeci operasyonu: 18 kişi gözaltında

Biden, Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra bu cümleyi kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.