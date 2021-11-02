Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti

Gündem

Türkiye'yi hedef alan haberi paylaşan İsrail Büyükelçiliği özür diledi: Siber saldırıya maruz kaldık

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin, Instagram hesabından "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı bir haber paylaşıldı. Büyükelçilik daha sonra paylaşımı kaldırarak bir özür açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kaldı" denildi.