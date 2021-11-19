Dünya Ukrayna Savunma Bakanından korkutan açıklama Olası savaş Avrupa için feci sonuçlar doğuracak
AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanı'ndan korkutan açıklama: Olası savaş Avrupa için feci sonuçlar doğuracak

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen savaş seslerinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "Rusya'nın her an gerilimi tırmandırabileceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini savunmaya hazırız. Bu olası gerilim kesinlikle tüm Avrupa için feci sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna Savunma Bakanından korkutan açıklama: Olası savaş Avrupa için feci sonuçlar doğuracak
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor.

Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmaya devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Renikov Washington'da temaslarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Austin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar, Rusya'nın bölgedeki istikrarı bozucu eylemleri de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununu ele aldı ve 31 Ağustos'ta imzalanan ABD-Ukrayna Stratejik Savunma Çerçevesinde belirtilen ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov

Toplantı öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, "Rus saldırganlığına karşı ortak önceliğimizi ilerletmeye devam etmek ve Karadeniz güvenliği, siber savunma ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştirmek için bu çerçeveyi (ABD-Ukrayna Stratejik Savunma Çerçevesi) nasıl uygulayabileceğimizi tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Reznikov ise Ukrayna'nın ABD ile stratejik ilişkilerini ve ABD'nin Rus saldırganlığına karşı koymadaki yardımını takdir ettiğini söyledi.

AVRUPA İÇİN FECİ SONUÇLAR DOĞURACAK

Ukrayna'nın özellikle Rus hibrit saldırılarına karşı koyma alanında ABD ile ortaklığını geliştirmeye kararlı olduğunu söyleyen Reznikov, şöyle devam etti:

"Ukrayna'da, Rusya'nın her an gerilimi tırmandırabileceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini savunmaya hazırız. Bu olası tırmanış kesinlikle tüm Avrupa için feci sonuçlar doğuracaktır. Bunun olup olmayacağına ise bu saldırganlığa karşı büyük ölçüde uygar dünyanın birliğine ve kararlılığına bağlıdır."

Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile askeri anlaşmayı onayladı
DÜNYA
Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile askeri anlaşmayı onayladı

Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor: Savaşa hazırlık
DÜNYA
Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor: Savaşa hazırlık

Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız
DÜNYA
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız

Cesaretim sayesinde yaşıyorum

'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

​Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu.
Saadet zinciri vurgunu

'Saadet zinciri' vurgunu

​3 bin 200 mağdur, 60 milyon TL haksız kazanç.
Küçük Müslümeden acı haber

Mersin'de kaybolan küçük kız 10 gündür aranıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.