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Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı Soymak, tecavüz etmek ve öldürmek isteyen Rus askerlerini alkışladılar
AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı: Soymak, tecavüz etmek ve öldürmek isteyen Rus askerlerini alkışladılar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 47'nci günü girilirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir görüntü paylaştı. Söz konusu videoda, Rus destekçilerin Ukrayna'da savaşmak üzere olan askerlerine el sallandıkları, onları alkışladıkları ve bayraklarla destek verdikleri görülüyor. Bakanlık paylaşımında, "Rusya'nın Kursk bölgesi sakinleri, Rus askerlerinin Ukraynalıları soymasına, onlara tecavüz etmesine ve öldürmesine mutlu bir şekilde bakıyor" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı: Soymak, tecavüz etmek ve öldürmek isteyen Rus askerlerini alkışladılar
Görüntülerde, Ukrayna'ya savaşa giden Rus askerlere el sallandığı, alkışlandığı görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat tarihinde verdiği emir ile Ukrayna'ya düzenlenen 'askeri operasyonda' 47. güne girildi. Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği bölgeden haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler gündem oldu.

RUS HALKI ALKIŞLARLA UĞURLADI

Putin'in Ukrayna'da savaşmaya giden askerlerini neşelendirmek isteyen Rus halkı, ülkenin batısında sokakları doldurdu.

Kursk bölgesindeki insanlar, savaş suçlusu olduğu iddia edilen Vladimir Putin'in, tank ve kamyon konvoyu içinde geçen askerlerini alkışladı ve onlara el salladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, olay mahallinin görüntülerini paylaştı ve bunun işgalin sadece Putin'in savaşı olmadığını gösterdiğini söyledi.

"SADECE PUTİN'İN SAVAŞI DEĞİL, ONLARIN DA SAVAŞI"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu onların da savaşı. Sıradan Rusların yaptırımlara maruz kalmaması gerektiği sık sık söylenir. Ne de olsa savaşı başlatan onlar değil Putin. Bu videoda da görüldüğü gibi, Rusya'nın Kursk bölgesi sakinleri, Rus askerlerinin Ukraynalıları soymasına, onlara tecavüz etmesine ve öldürmesine mutlu bir şekilde bakıyor" ifadeleri kullanıldı.

SOVYETLER BİRLİĞİ TİŞÖRTÜ

Görüntülerde Ruslar bayrak sallayıp tezahürat yaparken, bir adam sırtında SSCB yani Sovyetler Birliği yazan bir tişört bile giyiyor.

Görüntülerde bir çocuğun da, Ukrayna'da savaşmak üzere olan askerlere el sallarken, asker kıyafeti giymiş olduğu dikkat çekti.

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