|
Dünya

Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı", NATO'nun Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde başladı.

14:47 . 20/01/2023 Cuma
AA
Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı

Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı

Bakan Akar, "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"na katılmak üzere bugün Almanya'ya geldi.


Ramstein Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, ilk olarak Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti.


Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, daha sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Akar, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra aralarında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak’ın da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü görüştü.


ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in açılış konuşmasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de video konferans yöntemi ile toplantıya bağlanarak katılımcılara hitap etti.


Konuşmaların ardından "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" birinci oturumu başladı.


#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
#Ramstein Hava Üssü
#Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı
38 dakika önce
default-profile-img
Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı başladı
Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu: Temel Felsefemiz: Başarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Takdiri getir lahmacunu götür
Yerli savaş uçağında Çinlileri şaşırtan detay: İki yıl erkene çekildi ülkeler sıraya girdi
Google 12 bin kişiyi işten çıkaracak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.