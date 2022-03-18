Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor.

Gazprom'un sevkiyatı 1 Ocak itibarıyla 74,4 milyon metreküpe gerilerken, Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa'ya gaz akışında artış yaşandığı görülüyor.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 23 Şubat'ta 62 milyon metreküp doğal gaz gönderirken, bu rakam 25 Şubat'ta 110 milyon metreküp, 26 Şubat'ta ise 109 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Son konusu tarihlerden itibaren gaz akışında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sevkiyatlar 17 Mart'a kadar günlük 100 ila 110 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşti.

Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 105 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söyledi.

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Avrupa'nın doğal gazda Rusya'ya bağımlılığı yüksek seviyede

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, yani 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulaması, Gazprom'un sevkiyatını azaltacağı veya Ukrayna'daki boru hatlarında sorunlar yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün yüzde 3'ten fazla artışla megavatsaat başına 108 avrodan işlem görüyor.

Petrolde de ana tedarikçi Rusya

Avrupa'nın petrol ithalatında en büyük tedarikçi olarak yine Rusya ön plana çıkıyor.

Rusya, 2020'de toplam 440 milyon ton petrol ithal eden Avrupa'ya 113 milyon ton petrol satmıştı.

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AB yetkililerinin Rusya'ya yönelik olarak şu ana kadar açıkladıkları yaptırımlarda enerji ihracatına kısıtlamalardan uzak durulması dikkati çekiyor.

Öte yandan, ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömürün ithalatını yasaklamış, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıklamıştı.

FOTOĞRAF 35 Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği bebekleri ve onların başka ülkelerdeki biyolojik ailelerini de derinden etkiledi. Başkent Kiev’de bulunan bir klinik, savaştan önce çoğunluğu sağlık problemleri nedeniyle bebek sahibi olamayan ailelere tüp bebek ve taşıyıcı anne hizmeti veriyordu. Savaşın başlamasıyla taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmak isteyen ve Ukrayna dışında yaşayan aileler ülkeye seyahat edemedi. Bu nedenle taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği yaklaşık 20 bebek, Kiev’deki kliniğe ait sığınakta biyolojik ailelerini bekliyor. Klinikte görevli bakıcılar, biyolojik ailelerini bekleyen bebekleri rahat ettirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bebeklerin bakımından sorumlu Sivlatan Sitatuk, Rusya’nın ülkelerine savaş açacağını beklemediklerini belirtti. Savaş nedeniyle hala şokta olduklarını dile getiren Sitatuk, şöyle devam etti:<br><br>Burada patlamalar başladığında kıyafet dahil hiçbir şeyi almadan hızlı bir şekilde sadece çocukları alıp bu bodrum katına indik. Ve şu an savaşın esiri olduk. Bu çocuklar ebeveynlerinin gelmesini bekliyorlar. Sevgiye, şefkate ihtiyaçları var. Tabii ki onlara bu sevgiyi ve şefkati veriyoruz. Onları seviyoruz. Bu çocukların ebeveynleri ile bir an önce buluşması için savaşın bitmesini istiyoruz. Çocuklarımızın eve dönmesini istiyoruz. Öz çocuklarımızın savaşta ölmesini istemiyoruz. Sığınakta birkaç gün önce dünyaya gözlerini açan bebekler de savaşın sona ermesini ve Ukrayna dışındaki biyolojik ailelerine kavuşmayı bekliyor. Bebeklerini almak için her riski göze alıp Kiev’e gelen aileler de var. Savaş nedeniyle Ukrayna’ya seyahat etmeleri önerilmeyen Arjantinli bir çift, her şeyi göze alarak Kiev’e geldi. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen Arjantinli aile, yaptığı açıklamada, Ukrayna’da taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmak için yaklaşık 1,5 yıl önce sürece başladıklarını belirtti. Arjantinli çift, Ukraynalı taşıyıcı annenin yaklaşık bir hafta sonra doğum yapmasını ve kız çocuk sahibi olmayı beklediklerini ifade etti. Sağlık sorunları nedeniyle taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olmak isteyen Arjantinli anne, şöyle devam etti: “Savaşa rağmen Arjantin’den bebeğimizi almak ve onu eve götürmek için buraya geldik. Burada gördüğüm manzara yürek burkucu. Çünkü burada bebekleriyle olamayan ebeveynleri düşünüyorum. Bu anda burada olmak istediklerini biliyorum. Sınırı geçmek, Ukrayna’ya seyahat etmek, buraya gelmek kolay değil. Biz gelebildiğimiz için çok mutluyuz.” Kızını kucağına almak için tüm riskleri göze alarak Kiev’e gelen Arjantinli anne, “Bebeğimizi burada bırakamazdık. Tüm düşündüğümüz buydu.” ifadesini kullandı. Arjantinli baba ise ilk kez bebekleri olacağını ifade ederek “İlk andan itibaren risk almaya değeceğini düşündük. Çünkü (bebeğimizi ülkeden) dışarı çıkarıp Arjantin’e götürmenin başka yolu yok.” değerlendirmesinde bulundu. İşte sığınaklarda kimsesiz kalan bebeklerin yürek burkan görüntüsü. Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler kimsesiz kaldı İsimleri yok, anneleri yok, kimseleri yok. Onlarca bebek anne sevgisinden ve şefkatinden mahrum kaldı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukraynalı taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği çok sayıda bebek, başka ülkelerdeki biyolojik ailelerine kavuşamadı. Gönüllü dadıların baktığı bebeklerin görüntüleri yürekleri sızlattı. BiP'te paylaş

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