Dünya Ukrayna ve Moldovaya Avrupa Birliği adaylığı için yeşil ışık
AVRUPA

Ukrayna ve Moldova'ya Avrupa Birliği adaylığı için yeşil ışık

Avrupa Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya Avrupa Birliği (AB) üyeliği için 'aday ülke' statüsü verilebileceğini açıkladı. Kararın resmileşmesi için 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde liderler son sözü söyleyecek.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna ve Moldovaya Avrupa Birliği adaylığı için yeşil ışık
AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Ukrayna lideri Zelenskiy

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve komşusu Moldova'nın birliğe aday olmasına yeşil ışık yaktı. AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'nın üye olmasını önerdiği resmi açıklamayı yayınladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev yönetiminin bir dizi reform yapmasını beklediklerini söyledi.

YEŞİL IŞIK YAKTILAR

24 Nisan'da başlayan Rus işgalinden bu yana ilk kez Kiev'i ziyaret eden Fransa lideri Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek mesajları vermişti. Liderler, Ukrayna'nın adaylık statüsünün 'acilen' verilmesi gerektiğini belirtmişti.

  • Ukrayna'nın AB üyeliğine başvuru süreci, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden dört gün sonra, 28 Şubat'ta başlamıştı.

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