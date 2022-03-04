Dünya Ukrayna ve Rusya arasında psikolojik savaş Çocuğunuz esir oldu gelin alın
AVRUPA

Ukrayna ve Rusya arasında psikolojik savaş: Çocuğunuz esir oldu gelin alın

Kiev yönetimi, öldürülen ya da esir alınan Rus askerlerin kimliklerini internette yayınlıyor. “Mama” (Anne) adı verilen uygulamada Rus annelerden isterlerse çocuklarını ya da çocuklarının cenazelerini gelip alabilecekleri belirtiliyor. Anneleriyle görüştürülen esir askerlerin görüntüleri de internette yayınlanarak, çocuklarını savaşa göndermemeleri için anneler üzerinde baskı kuruluyor. q 10

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukrayna ve Rusya arasında psikolojik savaş: Çocuğunuz esir oldu gelin alın
Ukrayna, öldürülen ve esir alınan Rus askerlerinin kimliklerini açıklamaya başladı.

Ukrayna ve Rusya arasında çatışmaların yanı sıra psikolojik harp de hız kazandı. Ukrayna Rus ordusunu içerden vurmak için oğlu cephede olan annelere uzandı. Savaşta esir alınan ve öldürülen askerlerin kimliklerini tek tek paylaşan Ukrayna, düzenlediği ‘Mama’ (Anne) kampanyası ile Rus annelere ‘Çocuğunuzu Ukrayna’ya göndermeyin’ çağrısı yapıyor. İlk olarak kampanya kapsamında kurulan internet sitesi ve Telegram hesaplarından ölü ve sağ olarak ele geçirilen Rus askerlerin kimliklerini yayınlıyor.

RUSLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANIYOR

  • Bununla birlikte irtibat numaraları paylaşılarak Rus annelere çocuklarının naaşlarını alabilecekleri belirtiliyor. Sağ olarak ele geçirilen askerler için farklı bir yol izleniyor. Önce esir alınan askerler anneleri ya da akrabaları ile konuşturuluyor. Sağlık durumları ile ilgili bilgi veriliyor.

KİEV’E GELİN VERELİM

Rus askerlerin aileleri ile görüşme anı da kayda alınarak yine Telegram hesaplarından paylaşılıyor. Bu hesapta Ukraynalılara ve Ruslara şu çağrı yapılıyor: “Lütfen bu bilgileri oğulları Ukrayna’da esir düşen binlerce talihsiz Rus anneye iletin. Yakalanan Rus askerlerinin Ukrayna’ya, Kiev’e gelmeleri halinde annelerine verilmesine karar verildi.”

BAKANLIK ÇAĞRI HATTI KURDU

  • İkinci aşamada ise Ukrayna savunma Bakanlığı devreye giriyor. İnternet ve sosyal medyadan çocuğunun esir olduğunu öğrenen aileler, bakanlıktaki kurulan çağrı merkezlerini arıyor ve onay alıyor. Ailelere Kiev’e gelmeleri durumunda çocuklarının verileceği belirtiliyor. Savaş dolayısıyla yollar kapalı olduğu için ailelere yol güzergahı da tarif ediliyor ve görüşmede ailelere “Putin’in aksine, anneler ve tutsak çocukları ile savaş halinde değiliz” deniliyor.

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Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek: Gözyaşlarına boğuldu

Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.
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Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv, günlerdir Rus bombardımanı altında.
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Valilik, üniversite, emniyet gibi pek çok kamu binalarının bulunduğu meydana Rus tarafından roketli saldırı düzenlendi.
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Bombardımanın ardındaki yıkım fotoğraflara yansıdı.
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Harkiv Belediye Başkanı şehrin Rus güçlerine ait füze ve hava saldırıları ile düzenli olarak vurulduğunu ve hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığını söyledi.
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Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti<br><br>Öte yandan Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
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İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.
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Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.
Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Harkiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.


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