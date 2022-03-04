​Ukrayna ve Rusya arasında psikolojik savaş: Çocuğunuz esir oldu gelin alın

Ukrayna ve Rusya arasında çatışmaların yanı sıra psikolojik harp de hız kazandı. Ukrayna Rus ordusunu içerden vurmak için oğlu cephede olan annelere uzandı. Savaşta esir alınan ve öldürülen askerlerin kimliklerini tek tek paylaşan Ukrayna, düzenlediği ‘Mama’ (Anne) kampanyası ile Rus annelere ‘Çocuğunuzu Ukrayna’ya göndermeyin’ çağrısı yapıyor. İlk olarak kampanya kapsamında kurulan internet sitesi ve Telegram hesaplarından ölü ve sağ olarak ele geçirilen Rus askerlerin kimliklerini yayınlıyor.

RUSLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANIYOR

Bununla birlikte irtibat numaraları paylaşılarak Rus annelere çocuklarının naaşlarını alabilecekleri belirtiliyor. Sağ olarak ele geçirilen askerler için farklı bir yol izleniyor. Önce esir alınan askerler anneleri ya da akrabaları ile konuşturuluyor. Sağlık durumları ile ilgili bilgi veriliyor.

KİEV’E GELİN VERELİM

Rus askerlerin aileleri ile görüşme anı da kayda alınarak yine Telegram hesaplarından paylaşılıyor. Bu hesapta Ukraynalılara ve Ruslara şu çağrı yapılıyor: “Lütfen bu bilgileri oğulları Ukrayna’da esir düşen binlerce talihsiz Rus anneye iletin. Yakalanan Rus askerlerinin Ukrayna’ya, Kiev’e gelmeleri halinde annelerine verilmesine karar verildi.”

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BAKANLIK ÇAĞRI HATTI KURDU

İkinci aşamada ise Ukrayna savunma Bakanlığı devreye giriyor. İnternet ve sosyal medyadan çocuğunun esir olduğunu öğrenen aileler, bakanlıktaki kurulan çağrı merkezlerini arıyor ve onay alıyor. Ailelere Kiev’e gelmeleri durumunda çocuklarının verileceği belirtiliyor. Savaş dolayısıyla yollar kapalı olduğu için ailelere yol güzergahı da tarif ediliyor ve görüşmede ailelere “Putin’in aksine, anneler ve tutsak çocukları ile savaş halinde değiliz” deniliyor.

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