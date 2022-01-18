Ukrayna'da ipler geriliyor: İngiltere ve Kanada'dan Putin'i kızdıracak hamle

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken İngiltere muhtemel bir işgale karşı koyması için Ukrayna'ya tank savar silahı gönderdi. Ayrıca Kanada da, ülke basınında yer alan habere göre Ukrayna'ya az sayıda özel harekat askeri gönderdi.

Ukrayna'ya ait Kırım yarımadasını 2014 yılında işgal eden Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından Batı ülkeleri Moskova'nın yeni bir işgale hazırlandığı kaygılarını dile getirmeye başladı.

Rusya işgal hazırlığında olduğu iddiasını reddediyor olsa da, sınır komşusu Ukrayna'nın NATO'ya katılması ve Batılı ülkelerin taleplerini yerine getirmemesi halinde askeri bir adım atabileceğini geçen hafta açıklamıştı. Ukrayna ise silahlı kuvvetleri için Batılı ülkelerden yardım istemişti.

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SİLAHLAR UKRAYNA'YA ULAŞTI

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün parlamentoda yaptığı konuşmada silahların dün Ukrayna'ya ulaştığını ayrıca eğitim için az sayıda İngiliz personelin kısa süreliğine gönderildiğini ifade ederek, "Ukrayna'ya hafif tank savar savunma silah sistemi sevk etme kararı aldık" dedi.

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Kanadalı yayın kuruluşu Global News'da yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde, Ukrayna'ya olası bir Rus saldırısı halinde nasıl yardım edileceğini tespit etmek üzere az sayıda askeri ülkeye gönderildiği ifade edildi.