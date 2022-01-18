Dünya Ukraynada ipler geriliyor İngiltere ve Kanadadan Putini kızdıracak hamle
AVRUPA ASYA

Ukrayna'da ipler geriliyor: İngiltere ve Kanada'dan Putin'i kızdıracak hamle

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna görüşmeleri sonuçsuz kalırken, ABD'nin müttefiki iki ülke Ukrayna'ya askeri destek kararı aldı. İngiltere Ukrayna'ya tank savar silahı, Kanada da özel harekat askeri gönderdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada ipler geriliyor: İngiltere ve Kanadadan Putini kızdıracak hamle
Arşiv

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken İngiltere muhtemel bir işgale karşı koyması için Ukrayna'ya tank savar silahı gönderdi. Ayrıca Kanada da, ülke basınında yer alan habere göre Ukrayna'ya az sayıda özel harekat askeri gönderdi.

Ukrayna'ya ait Kırım yarımadasını 2014 yılında işgal eden Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından Batı ülkeleri Moskova'nın yeni bir işgale hazırlandığı kaygılarını dile getirmeye başladı.

  • Rusya işgal hazırlığında olduğu iddiasını reddediyor olsa da, sınır komşusu Ukrayna'nın NATO'ya katılması ve Batılı ülkelerin taleplerini yerine getirmemesi halinde askeri bir adım atabileceğini geçen hafta açıklamıştı. Ukrayna ise silahlı kuvvetleri için Batılı ülkelerden yardım istemişti.

Biden'dan Ukrayna'ya bir şok daha: Askeri yardımı askıya aldı
DÜNYA
Biden'dan Ukrayna'ya bir şok daha: Askeri yardımı askıya aldı

SİLAHLAR UKRAYNA'YA ULAŞTI

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün parlamentoda yaptığı konuşmada silahların dün Ukrayna'ya ulaştığını ayrıca eğitim için az sayıda İngiliz personelin kısa süreliğine gönderildiğini ifade ederek, "Ukrayna'ya hafif tank savar savunma silah sistemi sevk etme kararı aldık" dedi.

Kanadalı yayın kuruluşu Global News'da yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde, Ukrayna'ya olası bir Rus saldırısı halinde nasıl yardım edileceğini tespit etmek üzere az sayıda askeri ülkeye gönderildiği ifade edildi.

Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor: Savaşa hazırlık
DÜNYA
Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor: Savaşa hazırlık
31 Ocaktaseferler başlıyor

31 Ocak'ta
seferler başlıyor

​İran ile beklenen uzlaşma sağlandı.
Boş ev çok ama kiralık yok

Boş ev çok ama kiralık yok

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'
İnşaat Mühendisleri Odasını eleştiren milletvekiline jet hızıyla meslekten men cezası

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.