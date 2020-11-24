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Dünya Ukraynada korkunç olay Bebeğini diri diri mezara gömdü
AVRUPA

Ukrayna’da korkunç olay: Bebeğini diri diri mezara gömdü!

Ukrayna'da bir anne bebeğini diri diri mezara gömdü. Hanna'nın dünyaya getirdiği bebeği kasti olarak tuvalet çukuruna düşmesine izin verdiğini belirten Ukraynalı güvenlik güçleri, "Kadın göbek bağını kesen kadın, tuvalette bebeğini boğmak istedi" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna'da bir anne tuvalette doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü.
Ukrayna'da bir anne tuvalette doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü.

Ukrayna'da kan donduran bir olay yaşandı. 35 yaşındaki anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü.

DHA

Olay, Ukrayna’nın Sumi bölgesinde gerçekleşti. Hanna adlı 35 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki bir barakanın tuvaletinde doğum yaptı. Hanna'nın dünyaya getirdiği bebeği kasti olarak tuvalet çukuruna düşmesine izin verdiğini belirten Ukraynalı güvenlik güçleri, "Kadın göbek bağını kesen kadın, tuvalette bebeğini boğmak istedi" ifadelerine yer verdi.

KOMŞUSU İHBAR ETTİ
Olayın kadının komşusunun tuvalette bebeği görmesi üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bebeğin olayın gerçekleştiği bir araziye gömüldüğü kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının kasten cinayetten ceza davası açıldığı ifade edildi. Hanna'nın hüküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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