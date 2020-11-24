Ukrayna’da korkunç olay: Bebeğini diri diri mezara gömdü!

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Samsun'da koronavirüs riskli olan vatandaş tramvaya binerken yakalandı

Samsun’da tramvaya binmek üzere olan Y.O.’nun güvenlik görevlilerinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edildi. Riskli olduğu belirlendikten sonra polis ekipleri olay yerine gelerek Y.O’nun sorgulamasını yaptı. Riskli vatandaş filyasyon ekipleri gelene kadar polis ekipleri tarafından izole edildi.