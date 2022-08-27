Ukrayna'da nükleer kâbusa ramak kala…

Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında devam eden çatışmalar ve meydana gelen yangınların ardından tesisin elektriği kesildi. Kesintiyle birlikte devreden çıkan santralde yaşanabilecek bir erime ya da sızıntı tehlikesi dünyayı ikinci bir Çernobil felaketine sürükleyebilir korkusu; tesise saatler sonra yeniden elektrik verilmesiyle son buldu.

Kesinti sonrası santraldeki yakıt çubuklarının soğutma işlemlerinin risk altına girdiği belirtilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de dünyanın bir radyasyon felaketinden kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Santralin çalışmasını sürdüren Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energatom yetkilileri, böyle bir kesintinin tesisin tarihinde ilk kez yaşandığını kaydetti.

Energatom ayrıca elektrik kesintisi nedeniyle tesisteki havalandırmanın çalışmayacağını ve orada bulunan tüm personelin tehlikeli dozda radyasyon alacağı uyarısı da yaptı. Santralde çalışan bir mühendis, geçen hafta İngiliz medyasına konuşmuş, Rusya’nın santrali Ukrayna enerji sisteminden kesmek istediğine inandığını söylemişti. Rus devlet medyasına göre ise, santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tamamen kesilmesinin ardından güvenlik sistemleri devreye alındı.

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