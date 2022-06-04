Dünya Ukraynada "şehir savaşı" başladı
AVRUPA

Ukrayna'da "şehir savaşı" başladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi. Rus işgalcilerin Severodonetsk'te Siverskiy Donets nehrinin sol kıyısındaki bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ifade edildi. Herson bölgesinde ise yerel halkın Rus güçlere tam bir direniş göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukraynada şehir savaşı başladı
Ukrayna'da "şehir savaşı" başladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 101 gün önce başlattığı savaşın sürdüğü Donetsk yönünde cephelerdeki son durum değerlendirildi.

RUS İŞGALCİLER HAREKTE GEÇTİ

Savaşın ülkenin doğusundaki sanayi şehri Severodonetsk'te yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, topçu desteğiyle operasyonu sürdüren düşman ile "şehir savaşı"nın başladığı belirtildi.

Rus işgalcilerin Severodonetsk'te Siverskiy Donets nehrinin sol kıyısındaki bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Dnepr bölgesinde Slobojanskoye kasabası yönünde de Rus güçlerin hasar gören 100'e yakın askeri teçhizatının tahliyesini yaptığı aktarıldı.

İŞGALE KARŞI DİRENİŞ

Düşman ordunun Harkov yönünde ise işgal altında tuttuğu birimleri elinde tutmaya çalıştığı belirtildi.

Herson bölgesinde ise yerel halkın Rus güçlere tam bir direniş göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Son 24 saatte çatışma hattında Rusya'ya ait 1 tank, 1 topçu sistemi, 6 zırhlı araç, 3 askeri araç, 2 Orlan-10 ve 1 taktik keşif "Eleron" tipi insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşında kan donduran trajedi: Uydudan bile görünüyor
DÜNYA
Rusya-Ukrayna savaşında kan donduran trajedi: Uydudan bile görünüyor

Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor
DÜNYA
Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor
25 günde 300 bin lira kazanıyor

25 günde 300 bin lira kazanıyor

​Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü.
Kira ödememek için yaptı

Kira ödememek için yaptı

​Görüntüler hızla yayıldı: Herkes onu konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​Hal düzenlemesi raftan indi.

​PKK'nın çatı örgütü HDK'ya sabah baskını.

Suriyelilerin eve dönüşü hızlanacak.

​Yıkım ekibi geldi düğün yarıda kaldı.

​Provokatör Miço Doğu Akdeniz'de de ateşle oynayacak.

​Uluslararası medya ilk sırada duyurdu.

'​Diyarbakır annelerinin sesi olacağız.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.