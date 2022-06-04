Ukrayna'da "şehir savaşı" başladı.

Gündem

PKK’nın çatı örgütü HDK’ya sabah baskını: Kandil'e köprü kurmuşlar

Tekirdağ merkezli 11 ilde terör örgütü PKK’ya bağlı hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına baskınlarda 36 kişi gözaltına alındı. HDK’nın yakalanan sözde üst düzey yöneticilerinin Kandil ile HDP arasında köprü görevi gördüğü belirlendi. PKK elebaşı Cemil Bayık’ın el yazısı ile yazdığı talimatlar, kurye aileler üzerinden HDP’ye ve oradan HDK yapılanmasına gönderiliyordu. Sol terör grupları ile PKK'yı birleştirmek için kurulan HDK, Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alan çatı meclisi olarak oluşturuldu.