Ukrayna'da sokaklar sakin

Rusya-Ukrayna krizi bu ülkede yaşayan Türkleri de etkiledi. Bir Türk firmasında çalışan Alparslan Yeşilyurt, 18 yıldır Ukrayna’da yaşadığını belirterek, “Burada Türk firmasında çalışmaya başladım. Kiev’de yaşıyorum ama iş seyahatleri nedeniyle Ukrayna’nın her tarafına da gidiyoruz. Normal hayatımıza devam ediyoruz” dedi.

SOKAKLARDA PANİK YOK

Donbas’ta 8 yıldır gerilim yaşandığını ve ülkedekilerin bunu kabullendiğini aktaran Yeşilyurt, “Sokaklarda bir panik havası yok. Buradaki basında 7/24 savaşla ilgili haberler veriliyor, öyle ‘işgal olacak, Kiev’e girilecek’ havasında değil” ifadelerini kullandı.

Gerilim bölgelerinde yaşayan Ukraynalıların çok önceden batıya göçtüğünü, sadece yaşlıların kaldığını aktaran Yeşilyurt, “O taraftan bu tarafa (Kiev) zaten 8 yıl boyunca 1 milyondan fazla göç oldu. O bölgeden gelen komşularımız var” ifadelerini kullandı.

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O bölgede faaliyet gösteren Türk firmalarının uzun süre önce ayrıldığını aktaran Yeşilyurt, “Biz savaş başlayınca bölgedeki depoları kapattık. Bu gerilimin ardından da firmamız ‘Gitmek isteyen arkadaşlar gidebilir’ dedi. Ama giden de ailesini gönderen de olmadı” dedi.

Gerilimin ardından Ukrayna’daki Türk misyon temsilcileri tarafından arandıklarını aktaran Yeşilyurt, “Doğu bölgelerine mecbur kalmadıktan sonra gitmememiz söylendi. Bize numaralar bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan arandık. Sürekli irtibat halindeyiz” diye konuştu.

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