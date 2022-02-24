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Ukrayna'da sokaklar sakin

Ukrayna’da sokaklar şimdilik sakin. Kiev’de yaşayan Alparslan Yeşilyurt, “Sokaklarda panik havası yok. Koronavirüsün ilk başladığı zamanlar bile panik daha fazlaydı. Türk kanallarına bakınca moralimiz bozuluyor. Buradaki basın da 7/24 savaşla ilgili haberler veriyor ama ‘işgal olacak, Kiev’e girilecek’ havasında değil” dedi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Ukraynada sokaklar sakin
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Rusya-Ukrayna krizi bu ülkede yaşayan Türkleri de etkiledi. Bir Türk firmasında çalışan Alparslan Yeşilyurt, 18 yıldır Ukrayna’da yaşadığını belirterek, “Burada Türk firmasında çalışmaya başladım. Kiev’de yaşıyorum ama iş seyahatleri nedeniyle Ukrayna’nın her tarafına da gidiyoruz. Normal hayatımıza devam ediyoruz” dedi.

SOKAKLARDA PANİK YOK

Donbas’ta 8 yıldır gerilim yaşandığını ve ülkedekilerin bunu kabullendiğini aktaran Yeşilyurt, “Sokaklarda bir panik havası yok. Buradaki basında 7/24 savaşla ilgili haberler veriliyor, öyle ‘işgal olacak, Kiev’e girilecek’ havasında değil” ifadelerini kullandı.

Gerilim bölgelerinde yaşayan Ukraynalıların çok önceden batıya göçtüğünü, sadece yaşlıların kaldığını aktaran Yeşilyurt, “O taraftan bu tarafa (Kiev) zaten 8 yıl boyunca 1 milyondan fazla göç oldu. O bölgeden gelen komşularımız var” ifadelerini kullandı.

O bölgede faaliyet gösteren Türk firmalarının uzun süre önce ayrıldığını aktaran Yeşilyurt, “Biz savaş başlayınca bölgedeki depoları kapattık. Bu gerilimin ardından da firmamız ‘Gitmek isteyen arkadaşlar gidebilir’ dedi. Ama giden de ailesini gönderen de olmadı” dedi.

Gerilimin ardından Ukrayna’daki Türk misyon temsilcileri tarafından arandıklarını aktaran Yeşilyurt, “Doğu bölgelerine mecbur kalmadıktan sonra gitmememiz söylendi. Bize numaralar bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan arandık. Sürekli irtibat halindeyiz” diye konuştu.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyor
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Ukrayna'da savaş hazırlığı: Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyor

Ukrayna'da halk Rusya'nın işgal girişimine karşı silahlanıyor
FOTOĞRAF 7
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Ukrayna'da halk, Rus ordusunun işgal girişiminde bulunacağına ilişkin artan haberlerin gölgesinde hazırlıklarına başladı.<br><br>
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Önemli olarak görülen endüstrilerde çalışanlar için askeri eğitimlere başlandı.<br><br>
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\"UKRAYNA'NIN SORUNLARI ÇOCUKLARIMA MİRAS KALMASIN\"<br><br>Üç çocuk sahibi Ukraynalı kadın da işgal girişimine karşı silahlananlar arasında bulunuyor.<br><br>
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Silahıyla poz veren pazarlama araştırmacısı Mariana Zhaglo, ülkesini savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olduğunu belirterek, \"Bir anne olarak, çocuklarıma Ukrayna'nın sorunlarının miras kalmasını veya bu tehditlerin onlara geçmesini istemiyorum.\" dedi.<br><br>
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\"HAYATIMDA HİÇ AVLANMADIM\"<br><br>The Times'a konuşan Zhaglo, çatışma durumunun yaşanması halinde Kiev için savaşacaklarını söyledi.<br><br>
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52 yaşındaki Zhaglo, \"Atışa başlamak gerekiyorsa başlayacağım. Hayatımda hiç avlanmadım. Bu silahı, en iyi tüfek hakkında tartışan bazı askerleri dinledikten sonra aldım.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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Ukrayna'da halk Rusya'nın işgal girişimine karşı silahlanıyor
İşgal söylentileri karşısında hazırlıklara başlayan Ukrayna halkı, atış eğitimi alıyor. Önemli olarak görülen endüstrilerde çalışanlar için askeri eğitimlere başlandı.


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