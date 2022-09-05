Ukrayna’da yaraları tren hastanesi sarıyor

- Tüm köprüler kapatıldı<br><br>28 Şubat sabahı oğlunu dünyaya getirdiğinden beri hastanede olan 35 yaşındaki Yulia da şehirdeki bir köprü hariç tüm köprülerin kapalı olması nedeniyle \"çok stresli\" olduğunu söyledi.<br><br>Hastane personeli ve doktorlarının çok iyi olduğunu belirten Yulia, daha güvenli olduğu için gündüz doğum yaptığını belirtti.<br><br>- \"Kardeş ulus\" saldırdı<br><br>Yelizaveta adında yeni doğmuş bir kız çocuğunun babası olan 39 yaşındaki Aleksii, \"Bugünkü savaş ve kardeş ulustan gelen saldırganlık durumu göz önüne alındığında sadece bebeğimin sağlıklı doğup doğamayacağından endişe ediyordum.\" dedi.<br><br>Salı günü hastaneye geldiklerini anlatan Aleksii, \"Çocuğumun şimdiki gibi zamanlarda değil huzurlu bir zamanda büyümesini diliyorum.\" ifadesini kullandı.<br><br>Doktorların kadınlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Aleksii, \"Doktorlar tüm övgüyü ve saygıyı hak ediyor.\" görüşünü dile getirdi.<br><br>Aleksii, dün geceyi dışarıda duyulan siren sesleri arasında ellerinde bir bebekle geçirdiklerini vurguladı.