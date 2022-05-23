Dünya Ukraynada yeni yasa tasarısı Z ve V harfleri kullanılmayacak
AVRUPA

Ukrayna'da yeni yasa tasarısı: 'Z' ve 'V' harfleri kullanılmayacak

Ukrayna'da Rus işgalinin sembollerinin kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı kabul edildi artık Rus askeri araçlarında görülen 'Z' ve 'V' sembolleri kullanılmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada yeni yasa tasarısı: Z ve V harfleri kullanılmayacak
Ukrayna'daki yeni yasa tasarısıyla 'Z' ve 'V' harflerinin kullanımı yasaklandı.

Ukrayna'da Rusya'ya desteği göstermek için kullanılan sembollerden olan 'Z' ve 'V' harflerinden herhangi birinin kullanılması yasaklandı.

Harfler başlangıçta Rus askeri araçlarını işaretlemek için kullanıldı. Daha sonra bu harfler Moskova'daki binaların yanlarına yansıtıldı, giysilere basıldı ve Rus sporcular tarafından formalarda propaganda için kullanıldı.

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BBC'nin bildirdiğine göre, sembollere Ukrayna'nın müzelerinde, kütüphanelerinde, bilimsel eserlerinde ve ders kitaplarında hala izin verilecek. Mevzuat ayrıca Rus savaş sembollerinin kullanımını ve Ukrayna'yı baltalamak için propaganda yaymayı amaçlayan faaliyetlerini yasaklayacak.

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. ​<br>
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Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.
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Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.<br>
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Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.
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Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.


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