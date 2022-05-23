Ukrayna'da yeni yasa tasarısı: 'Z' ve 'V' harfleri kullanılmayacak

Ukrayna'da Rusya'ya desteği göstermek için kullanılan sembollerden olan 'Z' ve 'V' harflerinden herhangi birinin kullanılması yasaklandı.
Harfler başlangıçta Rus askeri araçlarını işaretlemek için kullanıldı. Daha sonra bu harfler Moskova'daki binaların yanlarına yansıtıldı, giysilere basıldı ve Rus sporcular tarafından formalarda propaganda için kullanıldı.
BBC'nin bildirdiğine göre, sembollere Ukrayna'nın müzelerinde, kütüphanelerinde, bilimsel eserlerinde ve ders kitaplarında hala izin verilecek. Mevzuat ayrıca Rus savaş sembollerinin kullanımını ve Ukrayna'yı baltalamak için propaganda yaymayı amaçlayan faaliyetlerini yasaklayacak.