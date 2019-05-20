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Dünya Ukraynada Zelenskiy dönemi başladı
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AVRUPA

Ukrayna’da Zelenskiy dönemi başladı

Ukrayna’da Zelenskiy dönemi başladı

Ukrayna'da yeni dönem başladı. Ülkenin yeni Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün düzenlenen yemin töreniyle görevi devraldı. Zelenskiy'nin yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Haber Merkezi DHA
Zelenskiy, törende yemin ederek görevine başladı.
Zelenskiy, törende yemin ederek görevine başladı.

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı.
Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy'nin yemin törenini izledi. Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.


Zelenskiy'nin yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılıyor.
Zelenskiy, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 72'inden fazlasını alarak Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

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