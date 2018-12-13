Dünya Ukraynadaki kilisede rahipler birbirine girdi
ASYA

Ukrayna'daki kilisede rahipler birbirine girdi

Ukrayna'daki kilisede rahipler birbirine girdi

Moskova ile Kiev arasındaki siyasi gerilimin kiliselere de sıçradığı Ukrayna, din adamlarının yumruk yumruğa kavgasına sahne oldu. Ukrayna'daki bir kilisede ayin sırasında çıkan kavgada bir din adamı yaralandı.

DHA
Ukrayna'daki Uspenskiy Katedrali'nde rahipler, vatandaşların gözü önünde yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.
Ukrayna'daki Uspenskiy Katedrali'nde rahipler, vatandaşların gözü önünde yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Ukrayna'nın batısında bulunan Ternopil iline bağlı Vinyatintsa kasabasındaki Uspenskiy Katedrali'nde ilginç bir olay yaşandı. Kiliseyi paylaşamayan din adamları, ibadet için gelen vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuştu.

Rahiplerden cemaatin gözü önünde yumruk yumruğa kavga
OYNAT 00:18
Rahiplerden cemaatin gözü önünde yumruk yumruğa kavga
Moskova ile Kiev arasındaki siyasi gerilimin kiliselere de sıçradığı Ukrayna, din adamlarının yumruk yumruğa kavgasına sahne oldu.
YORUM YAP

Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Başpiskopos Tihon Petranyuk ve beraberindeki rahipler ile, Kiev Patrikhanesi Ortodoks Kilisesi'nden Rahip İoann Boyko yumruk yumruğa birbirine girdi. Ayin sırasında kiliseye giren Başpiskopos Petranyuk, Rahip Boyko'nun iki ay önce Kiev Patrikhanesi'ne geçmesi nedeniyle, Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi ayinine katılamayacağını söyleyince din adamları karşı karşıya geldi.

İçeridekilerin kapıyı üzerine kapamasına rağmen kiliseye girerek Rahip Boyko hakkındaki kararı okumaya başlayan Başpiskopos, cemaatin tepkisiyle karşılaştı. Başpiskoposun asasının kırılması üzerine kilise bir anda karıştı. Çıkan kavgada beyin sarsıntısı geçiren ve kaburgası kırılan rahip hastaneye kaldırıldı. Olay, Ukrayna'da 15 Aralık'ta tüm Ortodoks kiliselerinin temsilcilerinin katılacağı birleştirici konsey toplantısından önce yaşandı.

Rahip pedofil iddiası

Ayin sırasında kiliseyi basarak diğer rahibi yaralayan din adamları, Rahip Boyko'un çocukları taciz ettiğini öne sürdü. Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık başvurusunu kabul etmişti.

Ukrayna'da Rusya hegemonyasına karşı çıkan kesimlerin oluşturduğu Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ile Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi kendi arasında da anlaşmazlıklar yaşıyor. Ülkede tek ve bağımsız bir kilise kurulması yönünde girişimler sürüyor. Moskova Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nden bazı piskoposlar da bu çabalara destek veriyor.

REKLAM

15 Aralık tarihinde kilise temsilcileri, Kiev'de Aziz Sofya Katedrali'nde Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da katılımıyla bu konuyu görüşmek için toplanacak.
Kiev'in iddiası Rusya, dini anlaşmazlıkları körüklüyor
Ukrayna, Rusya'nın, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin taraftarlarını, Kiev'e karşı hibrit savaşta kullandığını iddia ediyor.
Ukrayna istihbarat servisi SBU, Rusya'nın ülkede dini anlaşmazlıkları körükleyerek, Ukrayna'ya karşı açık savaş başlatmak için zemin hazırlamak istediğini öne sürüyor.

Ukrayna bağımsız kilise için toplanıyor
DÜNYA
Ukrayna bağımsız kilise için toplanıyor

Fener Rum Patrikhanesi'nden Rusya'yı kızdıracak hamle
DÜNYA
Fener Rum Patrikhanesi'nden Rusya'yı kızdıracak hamle

Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul etti
DÜNYA
Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul etti

'Bağımsızlık' krizi: Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde
DÜNYA
'Bağımsızlık' krizi: Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

/**/
Bugün açıklayacak

Bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı, ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nı anlatacak.
Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.
Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.

Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.
Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Kilometrelerce yol gittikten sonra fark etti.
Yeni yılda emekli zamları

Yeni yılda emekli zamları

12 milyon emeklinin alacağı maaş netleşti.
Youtuber kardeşler gözaltında

Youtuber kardeşler gözaltında

29 ilde, gençleri uyuşturucuya özendiren video girenlere yönelik operasyon başlatıldı.
CHP'liler isyanda

CHP'liler isyanda

İYİ Parti adayının destekleneceğini duyan partililer ayaklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.