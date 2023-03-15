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Dünya

Ukrayna'dan İHA krizine ilişkin açıklama: Rusya’nın kışkırtmasıyla ortaya çıktı

Ukrayna'dan İHA krizine yönelik yapılan açıklamada, Putin'in çatışma bölgesini diğer tarafların da katılımıyla genişletmeye hazır olduğunun işareti olduğu ifade edildi.

14:05 . 15/03/2023 Çarşamba
DHA
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya ve ABD arasında Karadeniz’de yaşanan İHA krizine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşanan olay, Putin'in çatışma bölgesini diğer tarafların da katılımıyla genişletmeye hazır olduğunun işaretidir” dedi.


‘Rusya’nın kışkırtması’ ile ortaya çıktı'

Danilov, yaşanan krizin ‘Rusya’nın kışkırtması’ ile ortaya çıktığını ifade ederek, “Yaşanan olay, Putin'in çatışma bölgesini diğer tarafların da katılımıyla genişletmeye hazır olduğunun işaretidir” dedi.

Neler olmuştu?

Karadeniz üzerinde ABD’ye ait istihbarat, gözetleme ve keşif insansız hava aracı MQ-9 düştü. ABD tarafı İHA’nın Su-27 tipi Rus uçağı tarafından ‘pervanesine çarparak’ düşürüldüğünü ifade etti. Rus tarafı ise uçaklar ve İHA arasında bir temas olmadığını, MQ-9 tipi İHA’nın hava sahası ihlali yaptığını savundu.



#Ukrayn
#İHA
#Rusya
#ABD
7 dakika önce
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