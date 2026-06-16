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Ukrayna'dan Moskova'ya 500 kilometrelik misilleme

Ukrayna'dan Moskova'ya 500 kilometrelik misilleme

12:1816/06/2026, Salı
DHA
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Ukrayna, Moskova'daki petrol rafinerisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Moskova'daki petrol rafinerisine saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'daki bir petrol rafinerisine yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zelenskiy, saldırının Ukrayna sınırından 500 kilometre uzaktaki bir rafineriye yapıldığını kaydederek, “Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarının etkisi bu sefer Moskova bölgesinde hissedildi. Bu tür uzun menzilli saldırılarla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına adil yanıt verdik. Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.


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