Dünya Ukraynadan Putinin sıkıyönetim kararına tepki
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Ukrayna'dan Putin'in sıkıyönetim kararına tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesi ile ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak "Ukraynalıların mallarının başka bir 'yeniden gruplandırma' yoluyla yağmalanmasının sözde yasallaştırılması olarak düşünülmelidir" derken, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise "İşgal altındaki bölgenin etnik yapısını değiştirmek için Ukraynalı nüfusun Rusya'nın çöküntü bölgelerine toplu olarak sürülmesi için hazırlıktır" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan Putinin sıkıyönetim kararına tepki
Arşiv

Ukrayna yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesine tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'in söz konusu kararının Ukrayna'da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Karara tepki gösteren Podolyak, "Rusya'nın işgal ettiği topraklarda 'sıkıyönetim' uygulanması, yalnızca Ukraynalıların mallarının başka bir 'yeniden gruplandırma' yoluyla yağmalanmasının sözde yasallaştırılması olarak düşünülmelidir. Bu, Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmez. Topraklarımızın özgürleştirilmesine ve işgalden kurtarılmasına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Putin'in kararının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

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Danilov, "Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerindeki sıkıyönetim yasası, işgal altındaki bölgenin etnik yapısını değiştirmek için Ukraynalı nüfusun Rusya'nın çöküntü bölgelerine toplu olarak sürülmesi için hazırlıktır. Bu BM tarafından kınanması gereken suçtur. Bu suç, Rusya tarafından Kırım'da işlendi ve cezasız kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararnameyi bugün imzalamıştı.

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