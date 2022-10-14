Putin "Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var" dedi.

"En kısa sürede azaltmak istiyoruz"

Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten McPhie, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var" ifadelerini kullandı.

McPhie, AB ülkelerinin Rus gazına yaklaşımlarının açık olduğuna işaret ederek, "Komisyon ve üye ülkeler olarak Rus fosil yakıtlarından bir an önce uzaklaşma taahhüdünde bulunduk" diye konuştu.

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Konuşmaktan kaçındı

Türk Akımı boru hattı konusunda da McPhie, "Bir boru hattına gelecekte ne olacağı, hangi gazın bu hattan sağlanabileceği konularına girmeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

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