Gündem Putin "Türkiyeyi merkez yapabiliriz demişti Avrupa Birliğinden ilk tepki
POLİTİKA

Putin "Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya gaz ihracatı için Türkiye'de bir merkez kurulması önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. McPhie, Türk Akımı boru hattı konusunda ise konuşmaktan kaçındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putin Türkiyeyi merkez yapabiliriz demişti: Avrupa Birliğinden ilk tepki
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var" dedi.

"En kısa sürede azaltmak istiyoruz"

Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten McPhie, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var" ifadelerini kullandı.

McPhie, AB ülkelerinin Rus gazına yaklaşımlarının açık olduğuna işaret ederek, "Komisyon ve üye ülkeler olarak Rus fosil yakıtlarından bir an önce uzaklaşma taahhüdünde bulunduk" diye konuştu.

Konuşmaktan kaçındı

Türk Akımı boru hattı konusunda da McPhie, "Bir boru hattına gelecekte ne olacağı, hangi gazın bu hattan sağlanabileceği konularına girmeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Putin: Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz
DÜNYA
Putin: Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

Gazda merkez Türkiye olsun
DÜNYA
Gazda merkez Türkiye olsun
Bu da kestane kuyruğu

Bu da kestane kuyruğu

Ormanlara akın ettiler.
Uçuş öncesi büyük panik

Uçuş öncesi büyük panik

IPhone'un özelliği yüzünden İstanbul-Bodrum seferi iptal edildi.
Putin Türkiyeyi merkez yapabiliriz demişti: Avrupa Birliğinden ilk tepki

TMSF Koza Altın davasını kazandı.

​Kimse ne olduğuna anlam veremedi.

​Putin: Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmasında kilit rolde.

​Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki enerji sıkıntısına ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.