Ukrayna'dan Rusya'ya son uyarı: Askerlerinizi geri çekin

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim hızla tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Iuliia Mendel, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına 4 binden fazla asker yığdığını açıkladı. Bu askerlerin yanı sıra Kırım'da da 40 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu belirten Mendel, Zelenskiy'nin Paris'e giderek, Donbass'ta artan gerilimi ve Rusya'nın hamlelerini anlatacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebinde bulunduklarını, ancak henüz bir cevap alamadıklarını söyleyen Mendel, "Umarım bu durum diyalog istemedikleri anlamına gelmez" dedi.

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"Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirin"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'yı, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 2011 Viyana Belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiği hatırlatıldı.

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Rusya tansiyonu düşürmüyor

Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı. Açıklamada, Rusya'ya, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

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