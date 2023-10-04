Ukrayna'dan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi'ne liyakat nişanı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere'ye (sağda), Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığında düzenlenen törende Zelenski, Büyükelçi Güldere'ye Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine sağladığı kişisel katkılarından dolayı Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.
Ayrıca, Onur Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de savaş döneminde Ukrayna'da projelerini sürdürmeye devam etmesi nedeniyle 2. Derece Liyakat Nişanı'na layık görüldü.
"Güldere'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güldere ve Çetinceviz'e 2. Derece Liyakat Nişanı takdim ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
Ukrayna'da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Derece Devlet Liyakat Nişanı, ekonomi, bilim, kültür gibi alanlara katkıda bulunan kişilere veriliyor.