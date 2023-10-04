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Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi'ne liyakat nişanı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi. Zelenski, "Ülkemizde diplomatik görevini tamamlayan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'ye Ukrayna ile Türkiye arasında güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

22:14 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere'ye (sağda), Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere'ye (sağda), Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığında düzenlenen törende Zelenski, Büyükelçi Güldere'ye Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine sağladığı kişisel katkılarından dolayı Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.

Ayrıca, Onur Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de savaş döneminde Ukrayna'da projelerini sürdürmeye devam etmesi nedeniyle 2. Derece Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

"Güldere'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güldere ve Çetinceviz'e 2. Derece Liyakat Nişanı takdim ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye temsilcilerinin geniş çaplı savaş başladığında Ukrayna'da kalmalarına değer veriyoruz. Ülkemizde diplomatik görevini tamamlayan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'ye Ukrayna ile Türkiye arasında güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ukrayna'da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Derece Devlet Liyakat Nişanı, ekonomi, bilim, kültür gibi alanlara katkıda bulunan kişilere veriliyor.





#Ukrayna
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#Kiev
#Büyükelçi
#Yağmur Ahmet Güldere
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