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Dünya Ukraynalı anne kızının cenazesini telefondan izledi
AVRUPA

Ukraynalı anne kızının cenazesini telefondan izledi

Viktoria Kovalenko, kuzey Ukrayna'da arabalarına bir top mermisinin isabet etmesi sonucu kocası ve büyük kızının ölümüne tanık oldu. Sevdiklerine düzgün bir cenaze töreni yapıldığında 500 kilometre uzaktaydı ve cenazesini sadece akrabaları tarafından kendisine gönderilen bir cep telefonu videosundan izleyebildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı anne kızının cenazesini telefondan izledi
​Ukraynalı anne kızının cenazesini telefondan izledi

Viktoria Kovalenko, kuzey Ukrayna'da arabalarına bir top mermisinin isabet etmesi sonucu kocası ve büyük kızının ölümüne tanık oldu.

Kovalenko, Bir yaşındaki kızı Varvara'yı bebek arabasına ittiği ormanlık bir alanda videoyu oynatırken, "Gözyaşlarım sonuna kadar izlememe izin vermiyor." dedi.

Ukrayna Kiev'de oğlunun cesedini teşhis eden annenin feryadı yürekleri dağladı
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Ukrayna Kiev'de oğlunun cesedini teşhis eden annenin feryadı yürekleri dağladı
Savaşın sürdüğü Ukrayna'da bir anne, Kiev bölgesinde öldürülen oğlunun cansız bedenini, kuyuya atılmış halde buldu.

Oğlunun kuyuya atılmış cesedini gören anneyi, polisler ve etrafındaki insanlar sakinleştirmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Mart ayının başlarında Kovalenko ve ailesi, savaşın en yoğun kuşatma altındaki yerlerinden biri olan Çernihiv şehrinin bölgesinden kaçarak arabalarına bindiler. Yahidne köyü yakınlarındaki bir Rus kontrol noktasında bir mermi patladı. Arabanın camlarının kırıldığını ve 12 yaşındaki kızı Veronika'nın kırılan camlar nedeniyle yaralandığını söyledi. Hatırladığı bir sonraki şey, arabadan ayrılmaları için onlara bağıran kocasının sesiydi. Sonra Veronika'yı gördü. "Zaten arabanın yanında yatıyordu, kafası yoktu. Boynundan kanın nasıl çıktığını her şeyi net bir şekilde gördüm." dedi.

Ukrayna'dan yürek yakan kare: Küçük çocuk annesinin mezarının başından ayrılmıyor
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Ukrayna'dan yürek yakan kare: Küçük çocuk annesinin mezarının başından ayrılmıyor

Viktoria'nın kocası da o şok edici anlarda hayatını kaybetmişti. Viktoria ve küçük kızı Varvara kaçtı, ancak Rus birlikleri tarafından yakalandı ve Yahidne'deki bir okulun bodrum katına götürüldü. Yerel halk, 300'den fazla köylünün bodruma girmeye zorlandığını söyledi. Sonra, haftalarca süren stres ve yoksunluk sırasında bazıları ölmeye başladı.

Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
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Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü

Kovalenko ve Varvara, hayatta kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparak okulun bodrum katında haftalar geçirdiler. Bodrum katında insanlar birer birer ölürken, komşuların zaman zaman cesetleri yakındaki bir mezarlığa toplu mezara koymalarına izin verildi.

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