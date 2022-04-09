Ukraynalı cerrahtan akıl almaz iddia: Ruslar Ukraynalı çocukların oyuncaklarını patlayıcılarla dolduruyor

Yatsyna, Times'a verdiği röportajda, "Önce bombalardan kaynaklanan feci yaralar aldık, sonra ateş açıldı, ardından yollara dağılan mayınlar vardı ama hepsinden kötüsü patlayıcılarla dolu doldurulmuş oyuncaklar." dedi.

Sözlerine şu şekilde devam etti: "Ruslar yaşamlarımızı dayanılmaz hale getirmek ve direnişi terk etmemiz için psikolojik savaş stratejisi uyguluyor."

Olexandr Yatsyna

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"Barbarlıklarıyla bizi korkutmak istiyorlar ve insanları korkutmaya çalıştıkça daha cesur oluyorlar. Duyduğum hikayeler beni sonsuza kadar rahatsız edecek. Artık herhangi birimize saldıracaklarını biliyorum. Doktorlar ve kaçamayan savunmasız hastalar başlıca hedefleri." dedi.