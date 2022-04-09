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Dünya Ukraynalı cerrahtan akıl almaz iddia Ruslar Ukraynalı çocukların oyuncaklarını patlayıcılarla dolduruyor
AVRUPA

Ukraynalı cerrahtan akıl almaz iddia: Ruslar Ukraynalı çocukların oyuncaklarını patlayıcılarla dolduruyor

İngiltere'de eğitim gören ve erzak almak için Polonya sınırına giden eğitimli bir ürolog olan Oleksandr Yatsyna, Putin'in birliklerinin sıradan Ukraynalılara eziyet etmek için çocukların oyuncak ayılarına bomba yerleştirdiğini ve çocukları öldürmeye kararlı olduğunu iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı cerrahtan akıl almaz iddia: Ruslar Ukraynalı çocukların oyuncaklarını patlayıcılarla dolduruyor
Ukraynalı cerrah, Rusların Ukraynalı çocukların oyuncaklarına patlayıcı koyduğunu iddia ediyor.

Yatsyna, Times'a verdiği röportajda, "Önce bombalardan kaynaklanan feci yaralar aldık, sonra ateş açıldı, ardından yollara dağılan mayınlar vardı ama hepsinden kötüsü patlayıcılarla dolu doldurulmuş oyuncaklar." dedi.

Sözlerine şu şekilde devam etti: "Ruslar yaşamlarımızı dayanılmaz hale getirmek ve direnişi terk etmemiz için psikolojik savaş stratejisi uyguluyor."

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"Barbarlıklarıyla bizi korkutmak istiyorlar ve insanları korkutmaya çalıştıkça daha cesur oluyorlar. Duyduğum hikayeler beni sonsuza kadar rahatsız edecek. Artık herhangi birimize saldıracaklarını biliyorum. Doktorlar ve kaçamayan savunmasız hastalar başlıca hedefleri." dedi.

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