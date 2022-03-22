Ukraynalı mülteciler ve Rus sürgünlerin güvenli limanı: Türkiye
Avrupa savaşının ortasında güvenli bir merkez olan Türkiye, birçok Ukraynalı vatandaş ve Rus sürgüne ev sahipliği yapmaya başladı. Ukraynalı mültecilerin çoğu, komşu AB ülkelerine kaçarken önemli bir kısmı Türkiye’ye yerleşti. Fatih'te küçük bir kafede çalışarak günde dört dolar kazanan Diana, "Anladığım kadarıyla, pansiyonun sahibi bunun toplu bir mülteci krizi olduğunu anladı ve hatta sokağa atılmamamız için diğer insanların rezervasyonlarını iptal etti" dedi.
Ukrayna ve Rusya'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan insanlar Al Jaazera'ya telefonla röportaj verdi.
'Daire sahibi 3 ay boyunca kira almayacak'
36 yaşındaki Kristina, üç ve on altı yaşında iki oğlu ve annesiyle birlikte Kiev'den arabayla Ukrayna'nın Khmelnytskyi kentine gitti. Burada İstanbul'a giden bir otobüse bindiler. Kristina, Ukrayna'dan bazı giysilerini, ilaçlarını, seyahat belgelerini ve genç oğlunun bilgisayarıyla sadece bir çanta götürdüğünü söyledi. Yolculuk bir buçuk gün sürdü. Kristina, İstanbul'da yaşayan eski eşine sığınabileceğini düşündüğü için ani bir kararla Türkiye'ye gitmeye karar vermişti. Şu anda ise Türkiye’de kaldıkları dairenin sahibi, Kristina ve ailesinin üç ay boyunca kira ödemeden kalmasına izin veriyor.
Saint Petersburg'da görsel tasarımcı olarak çalışan Diana Türkiye’ye geldi. İstanbul'un Fatih semtinde küçük bir kafede çalışarak günde dört dolar kazanıyor. Diana, "Anladığım kadarıyla, pansiyonun sahibi bunun toplu bir mülteci krizi olduğunu anladı ve hatta sokağa atılmamamız için diğer insanların rezervasyonlarını iptal etti" dedi.
Bir hafta önce kız arkadaşıyla Moskova'dan Türkiye'ye kaçan popüler bir YouTuber ve blog yazarı olan Greg Mustreader, şimdilik Türkiye’de kalmayı ve hem Rusça hem de İngilizce YouTube ve TikTok kanallarında içerik üretmeye devam etmeyi planladığını ifade etti.