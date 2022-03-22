Dünya Ukraynalı mülteciler ve Rus sürgünlerin güvenli limanı Türkiye
AVRUPA

Ukraynalı mülteciler ve Rus sürgünlerin güvenli limanı: Türkiye

Avrupa savaşının ortasında güvenli bir merkez olan Türkiye, birçok Ukraynalı vatandaş ve Rus sürgüne ev sahipliği yapmaya başladı. Ukraynalı mültecilerin çoğu, komşu AB ülkelerine kaçarken önemli bir kısmı Türkiye’ye yerleşti. Fatih'te küçük bir kafede çalışarak günde dört dolar kazanan Diana, "Anladığım kadarıyla, pansiyonun sahibi bunun toplu bir mülteci krizi olduğunu anladı ve hatta sokağa atılmamamız için diğer insanların rezervasyonlarını iptal etti" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı mülteciler ve Rus sürgünlerin güvenli limanı: Türkiye
Ukraynalı mültecilerin çoğu, komşu AB ülkelerine kaçarken önemli bir kısmı Türkiye’ye yerleşti.

Ukrayna ve Rusya'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan insanlar Al Jaazera'ya telefonla röportaj verdi.

'Daire sahibi 3 ay boyunca kira almayacak'

36 yaşındaki Kristina, üç ve on altı yaşında iki oğlu ve annesiyle birlikte Kiev'den arabayla Ukrayna'nın Khmelnytskyi kentine gitti. Burada İstanbul'a giden bir otobüse bindiler. Kristina, Ukrayna'dan bazı giysilerini, ilaçlarını, seyahat belgelerini ve genç oğlunun bilgisayarıyla sadece bir çanta götürdüğünü söyledi. Yolculuk bir buçuk gün sürdü. Kristina, İstanbul'da yaşayan eski eşine sığınabileceğini düşündüğü için ani bir kararla Türkiye'ye gitmeye karar vermişti. Şu anda ise Türkiye’de kaldıkları dairenin sahibi, Kristina ve ailesinin üç ay boyunca kira ödemeden kalmasına izin veriyor.

Rusya 67 Ukrayna askerinin teslim olduğunu duyurdu
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Rusya 67 Ukrayna askerinin teslim olduğunu duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı 67 Ukrayna askerinin teslim olduğu görüntüleri yayınladı.

'Pansiyon sahibi kalacak yer ayarladı'

Saint Petersburg'da görsel tasarımcı olarak çalışan Diana Türkiye’ye geldi. İstanbul'un Fatih semtinde küçük bir kafede çalışarak günde dört dolar kazanıyor. Diana, "Anladığım kadarıyla, pansiyonun sahibi bunun toplu bir mülteci krizi olduğunu anladı ve hatta sokağa atılmamamız için diğer insanların rezervasyonlarını iptal etti" dedi.

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
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Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi.
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Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi.
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Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü.
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Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

'Türkiye'de içerik üretmeye devam edecek'

Bir hafta önce kız arkadaşıyla Moskova'dan Türkiye'ye kaçan popüler bir YouTuber ve blog yazarı olan Greg Mustreader, şimdilik Türkiye’de kalmayı ve hem Rusça hem de İngilizce YouTube ve TikTok kanallarında içerik üretmeye devam etmeyi planladığını ifade etti.

Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
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Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz

Savaştan kaçan 20 bin Ukraynalı Türkiye'de: Evimizi mağdurlara açtık
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Savaştan kaçan 20 bin Ukraynalı Türkiye'de: Evimizi mağdurlara açtık

Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
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Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar 58 bin Ukraynalı mültecinin Türkiye'ye geldiğini söyleyen Soylu, 'Biz; Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bir vesile ile ortaya çıkmış oldu. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz.' diye konuştu
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