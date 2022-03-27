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Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi: Rusya bir savaş suçlusu tarafından yönetilen terör devleti

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova ABD basınına verdiği röportajda, Rusya’yı "bir savaş suçlusu tarafından yönetilen terör devleti" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynanın ABD Büyükelçisi: Rusya bir savaş suçlusu tarafından yönetilen terör devleti
Oksana Markarova

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, ABD’li televizyon kanalı CNN’de Jake Tapper ve Dana Bash tarafından sunulan “Birliğin Durumu” programında açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına değinen Markarova, “Biliyorsunuz, Rusya'nın bir savaş suçlusu tarafından yönetilen terör devleti olduğu bizim için açık. Toprağımızı ve demokrasimizi savunmak için gece gündüz çalışıyoruz ve savaşıyoruz” dedi.

Bu savaştan sorumlu olan herkesin adalete teslim edilmesi gerektiğini aktaran Markarova, Hollanda'da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne atıfta bulunarak, "Bu yüzden Lahey'den bir devleti yönetmenin zor olacağını düşünüyorum" dedi.

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Rus ordusunun Ukrayna’da sivilleri öldürdüğünü ve sivil yerleşim yerlerini vurduğunu belirten Markarova, “Sivilleri ve çocukları öldürüyorlar. Her yerde hastanelerimizi, sivil altyapıyı ve konutları yok ediyorlar” ifadelerini kullanarak, “Bu bir savaş suçudur. Bu yüzden Ukrayna soruşturma açtı ve bu yüzden Ukrayna tüm uluslararası mahkemelere başvurdu” dedi. Markavo, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin’de dahil olmak üzere öne sürülen savaş suçlarından sorumlu olan herkesin hapse girmek zorunda kalacağını açıkladı.

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ABD, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçu işlendiği değerlendirmesinde bulunmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sebepsiz ve haksız savaşını başlatırken, Ukrayna genelinde ölüme ve yıkıma neden olan bir şiddete sebep oldu. Sivilleri kasten hedef alan ve ayrım gözetmeyen saldırılara ilişkin çok sayıda güvenilir rapor gördük" ifadelerini kullanmış, "Bugün, ABD hükümetinin şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini değerlendirdiğini açıklayabilirim. Değerlendirmemiz, kamu ve istihbarat kaynaklarından elde edilen mevcut bilgilerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesine dayanmaktadır. Herhangi bir iddia edilen suçta olduğu gibi, belirli davalarda cezai suçun belirlenmesinden nihai olarak, suç üzerinde yargı yetkisine sahip bir hukuk mahkemesi sorumludur" demişti

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