Dünya Ukraynanın ilk toprak kaybı Rusya güçleri Herson bölgesini kontrolüne aldı
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Ukrayna'nın ilk toprak kaybı: Rusya güçleri Herson bölgesini kontrolüne aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararının ardından ilk resmi toprak kaybı yaşandı. Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson şehrinin resmi idaresi, toprak bütünlüğünün kaybedildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynanın ilk toprak kaybı: Rusya güçleri Herson bölgesini kontrolüne aldı
Dünya

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti. Açıklamadan birkaç saat sonra Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini verdi. Putin'in açıklamalarının ardından Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil birçok şehrine saldırdı.

İLK TOPRAK KAYBI: HERSON

Sabahın ilk saatlerinde başlayan saldırıların ardından Ukrayna'da ilk toprak kaybı yaşandı. Ülkenin güneyinde yer alan Herson şehrinin resmi idaresinden yapılan duyuruda, bölgenin güneyindeki kritik bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı ifade edildi.

ZELENSKİY: ÇERNOBİL'İ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan birkaç saat önce ulusa seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de yer alan bir havalimanının Rus güçlerine geçtiğini, Çernobil şehrinin ise ele geçirilmeye çalışıldığını duyurmuştu.

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