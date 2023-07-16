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Dünya

'Ukrayna'nın NATO'ya girmesi NATO'nun Rusya'yla savaşa girmesidir'

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunu belirtti. Sullivan, ''Öncelikli olarak savaş devam ederken, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, NATO'nun Rusya'yla savaşa girmesi anlamına gelir'' ifadelerini kullandı.

19:18 . 16/07/2023 Pazar
AA
Sullivan, Ukrayna'nın önemli ilerleme kaydettiğini, ancak daha fazla reform yapması gerektiğini ifade etti.

Sullivan, Ukrayna'nın önemli ilerleme kaydettiğini, ancak daha fazla reform yapması gerektiğini ifade etti.

Sullivan, ABC News televizyon kanalında, "This Week" adlı televizyon programına konuk oldu.

ABD'nin, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Sullivan, Amerikan halkının da bunu desteklemeye devam edeceğini düşündüğünü aktardı.

Jake Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili ise "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. Nokta. Bunun için müzakereye gerek yok. Bir noktada bu gerçekleşecek." dedi.

Halihazırda üyeliğin mümkün olmadığına işaret eden Sullivan, "Öncelikli olarak savaş devam ederken, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, NATO'nun Rusya'yla savaşa girmesi anlamına gelir. Bu da ABD'nin, Rusya'yla savaşa girmesi anlamını taşır. Ne NATO ne de ABD bunu yapmaya hazır değil." diye konuştu.

Diğer taraftan NATO üyeliği için her aday ülkenin bazı demokratik reformlar gerçekleştirmesi gerektiğine dikkati çeken Sullivan, Ukrayna'nın önemli ilerleme kaydettiğini, ancak daha fazla reform yapması gerektiğini ifade etti.


#NATO
#Sullivan
#Ukrayna
#Rusya
8 dakika önce
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