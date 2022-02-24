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Ukrayna'nın silah deposu patlatıldı: Rusya-Ukrayna savaş görüntüleri

Rusya-Ukrayna savaşı bu sabah itibariyle başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon yapacaklarını duyururken, savaşla ilgili birçok görüntü paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynanın silah deposu patlatıldı: Rusya-Ukrayna savaş görüntüleri
Ukrayna.

Bu sabah itibariye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasının ardından, Rusya-Ukrayna savaşı resmen başlamış oldu. Birçok devlet başkanının açıklamaları gündeme otururken, Ukrayna'dan savaşın görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Ukrayna ordusuna ait silah deposu patlatıldı

İddia göre Rusya Ukrayna'nın ordusuna ait silah deposunu patlattı. İşte o görüntüler...

Rusya Ukrayna'ya ait silah deposunu vurdu
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Rusya Ukrayna'ya ait silah deposunu vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sabahın erken saatlerinden başlattığı askeri harekat devam ediyor. Rusya Vinnytsia'da Ukrayna ordusunun silah deposunu vurdu.


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Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Piyasalarda kriz

Piyasalarda kriz

​Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

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