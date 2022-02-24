Ukrayna'nın silah deposu patlatıldı: Rusya-Ukrayna savaş görüntüleri
Rusya-Ukrayna savaşı bu sabah itibariyle başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon yapacaklarını duyururken, savaşla ilgili birçok görüntü paylaşıldı.
Bu sabah itibariye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasının ardından, Rusya-Ukrayna savaşı resmen başlamış oldu. Birçok devlet başkanının açıklamaları gündeme otururken, Ukrayna'dan savaşın görüntüleri gelmeye devam ediyor.
Ukrayna ordusuna ait silah deposu patlatıldı
İddia göre Rusya Ukrayna'nın ordusuna ait silah deposunu patlattı. İşte o görüntüler...