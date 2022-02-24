Ukrayna'nın silah deposu patlatıldı: Rusya-Ukrayna savaş görüntüleri Rusya-Ukrayna savaşı bu sabah itibariyle başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon yapacaklarını duyururken, savaşla ilgili birçok görüntü paylaşıldı.

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