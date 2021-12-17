Dünya Ukraynanın Tel Aviv Büyükelçisi Kudüsü "İsrailin başkenti" olarak tanıyabileceklerini açıkladı
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Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyabileceklerini açıkladı

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, ülkesinin yakında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyabileceğini ve gelecek yıl Kudüs'te elçilik açabileceğini söyledi. Times Of Israel haber sitesine göre Korniychuk, İsrail-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

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Haber Merkezi AA
Ukraynanın Tel Aviv Büyükelçisi Kudüsü İsrailin başkenti olarak tanıyabileceklerini açıkladı
Kudüs

Büyükelçi Korniychuk, ülkesinin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının yıllar değil aylarla sınırlı olduğuna inandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, bu tutumu ilan etmek için iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma ilişkileriyle ilgili belirli ön koşulları olduğunu aktaran Korniychuk, Ukrayna Devlet Başkanı'nın İsrail'e gelecek yıl düzenleyeceği ziyareti sırasında Kudüs'te büyükelçiliğin bir şubesini açmayı umduğunu dile getirdi.

Törende hazır bulunan İsrail Kudüs Bakanı Zeev Elkin ise Zelensky'nin Kudüs'te büyükelçilik açması temennisinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail lehine aldığı skandal kararla ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak tanımıştı.

Trump'ın uluslararası hukuku hiçe sayan ve Filistinlilerin haklarını görmezden gelen bu kararı uluslararası arenada büyük tepkiye neden olmuştu.

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