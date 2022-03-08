Ukrayna'ya havadan dev silah köprüsü: 17 bin tanksavar ve uçaksavar nakledildi

ABD ve NATO ülkelerinin, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatının hemen ardından, dev kargo uçaklarıyla, sınır komşuları Polonya ve Romanya’ya hava köprüsü kuruduğu ortaya çıktı. Dünyanın en büyük kargo uçaklarından Antonov AN-124’lerin de kullandığı operasyonun, 1948 ve 1949 yılları arasında Sovyet kuşatması altındaki Batı Berlin’e lojistik destek için yapılan operasyondan sonra Avrupa’daki en büyük hava köprüsü harekatı olduğu belirtildi.

SINIRDAN GİZLİ HATLARLA GEÇİRİLDİ

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre bir haftada 17 binden fazla Javelin dahil olmak üzere tanksavar sistemleri Ukrayna’ya ulaştırıldı.

Habere göre, Polonya ve Romanya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerine indirilen dev nakliye uçaklarından alınan tonlarca silah, belirlenen gizli ikmal hatları üzerinden Rus işgaline karşı direnen Ukrayna ordusuna teslim edildi. İkmal hatlarının ne kadar açık kalacağı bilinmediği için teslimatlar büyük miktarlarda ve hızlı bir şekilde yapıldı.

SİBER GÖREV BİRLİKLERİ SAHADA

Sadece silah sevkiyatı değil, Amerikan Siber Komutanlığına bağlı, “Siber Görev Takımları” da, Doğu Avrupa ülkelerindeki gizli üslerden, Rusya’nın dijital saldırılarına ve iletişim hatlarına yönelik müdahalede bulunduğu kaydedildi.

ZELENSKİ’YE ŞİFRELİ İLETİŞİM CİHAZI

ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye de şifreli iletişim cihazları verdiği ve bu yolla başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere diğer ülkelerle, Rus dinlemelerine takılmadan konuşabildiği bilgisi de haberde paylaşıldı.

Uydular üzerinden anlık istihbarat

Washington ve Almanya’daki istihbarat yetkilileri de, Rus askeri birimlerinin Ukrayna’daki konuşlanmalarını uydu fotoğrafları ve elektronik dinlemeleri birleştirdiği belirtildi. Bu birleştirmeden elde edilen veriler bir veya iki saat içinde hızlıca Ukrayna ordusundaki ilgili birimlere aktarıldığı bilgisi verildi. Beyaz Saray kısa zaman önce Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıldığını açıklamıştı.

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