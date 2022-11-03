Dünya Ukraynaya kış yardımı G7 ülkeleri devrede
AVRUPA

Ukrayna'ya kış yardımı: G7 ülkeleri devrede

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya kış yardımı sağlamak üzere koordineli bir şekilde harekete geçtiğini açıkladı. Bearbock, "G7 ortaklarımızla Ukrayna'ya kış yardımı sağlayacağız" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukraynaya kış yardımı: G7 ülkeleri devrede
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya kış yardımı sağlamak üzere koordineli bir şekilde harekete geçtiğini açıkladı.

G7 Dışişleri Bakanlarının Münster'de yapacağı toplantı öncesi açıklamada bulunan Baerbock, "G7 ortaklarımızla Ukrayna'ya kış yardımı sağlayacağız" dedi.

Diğer pek çok ülkenin de bu yardıma destek vereceğini aktaran Baerbock, "Bu kış yardımı aynı zamanda uluslararası hukukun çiğnenmesini kabul etmeyeceğimiz anlamına geliyor. Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'yı parçalama stratejisini kabul etmeyeceğiz. Uluslararası bütünlüğü bozmayı ummasını kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle daha da insanlık dışı bir duruma düşmekle suçlayan Baerbock, G7 ülkelerinin yaşlı, çocuk ve genç kitlelerin açlık veya soğuktan ölmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Baerbock, Çin konusuna da değinerek Çin'in uluslararası meselelerde sadece bir ortak değil, aynı zamanda bir rakip olduğunu vurguladı.

İran hükümetini protestoları şiddetle bastırmakla eleştiren Alman Dışişleri Bakanı, "Haftalardır İran rejimi kendi vatandaşlarına karşı acımasız bir şiddet uyguluyor. Bu süreçte insanlar öldürülüyor." dedi.

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre karardan öncekilerde sorun yok: Yola çıkan gemiler güvende
DÜNYA
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre karardan öncekilerde sorun yok: Yola çıkan gemiler güvende

Almanya'dan Çin'e mesaj: Ortaklıkları genişletmeyi düşünüyoruz
DÜNYA
Almanya'dan Çin'e mesaj: Ortaklıkları genişletmeyi düşünüyoruz
Başakşehir farkı 3e çıkardı

Başakşehir farkı 3'e çıkardı

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
11ler açıklandı

11'ler açıklandı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş'u ağırlıyor.
NATO Genel Sekreteri İstanbulda

NATO Genel Sekreteri İstanbul'da

​Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı.

TSK'ya iftira atmıştı

TSK'ya iftira atmıştı

Avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor.

Rekor sürede tamamlanmıştı: Büyük onur.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.