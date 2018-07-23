Dünya Uluslararası Adalet Divanı Katarı haklı buldu
AVRUPA

Uluslararası Adalet Divanı Katar'ı haklı buldu

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmetti.

Merkezi Hollanda'nın başkenti Lahey'de bulunan UAD, BAE'nin, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"yi ihlal ettiği gerekçesiyle Katar'ı haklı buldu.

Mahkeme, BAE'nin bazı önlemler alması ve bundan sonra iki tarafın ortalığı gerecek hareketlerden kaçınmaları gerektiğini karara bağladı.

UAD, yaşanan kaybın BAE tarafından telafi edilmesini ve bağlayıcı olan mahkeme tarafından belirlenen bazı önlemler alması gerektiğini kaydetti.

UAD, BAE'nin abluka kararından etkilenen ailelerin birleşiminin tekrar sağlanması, Katarlı öğrencilere eğitimlerini tamamlama imkanı verilerek, bu öğrencilerin eğitimlerini başka bir ülkede devam ettirme isteği durumunda tüm eğitim kayıtlarının tahsis edilmesi ve Katar vatandaşlarının BAE'deki tüm mahkeme ve yargı organlarına erişimlerinin sağlaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, Katar'ın BAE'ye görüşme önerisinde bulunarak bu zamana kadar elinden geleni yaptığını, BAE'nin ise buna yaklaşmadığını kaydetti.

Katar’ın BAE'ye karşı UAD'de dava açması

UAD, Haziran ayında Katar'ın, BAE aleyhine açtığı davanın gerekçesinin "ayrımcılık ve Katar halkına yönelik insan hakları ihlalleri" olduğunu bildirmişti.

UAD açıklamasında, Katar'ın, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin BAE tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle divana başvurduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Doha yönetiminin Katarlıların BAE'den sınır dışı edildiğini, ülkeye alınmadığını ve hava sahası ile limanların Katar vatandaşlarına kapatıldığını iddia ederek, BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade edilmişti.

Şikayetlerin arasında BAE'deki "Al Jazeera" televizyonunun ofislerinin kapatılması, Katar halkının düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve nefrete teşvik konularının da yer aldığı kaydedilmişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017'nin ardından 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

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