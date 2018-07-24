Dünya Uluslararası Af Örgütünden Yahudi Ulus Devlet Yasası eleştirisi
ORTADOĞU

Ortadoğu haberleri: Uluslararası Af Örgütünden 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' eleştirisi

Uluslararası Af Örgütünden 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, İsrail meclisinin onayladığı Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı eleştirerek "İsrail yasayı onaylamasıyla Yahudi olmayanlara karşı 70 yıllık eşitsizlik ile ayrımcılığı sağlamlaştırdı ve şiddetlendirdi" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İsrail Meclisi Knesset
Arşiv: İsrail Meclisi Knesset

Uluslararası Af Örgütü, İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nın "Yahudi olmayanlara karşı 70 yıllık eşitsizlik ile ayrımcılığı sağlamlaştırdığı ve şiddetlendirdiğini" bildirdi.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, yeni yasaya ilişkin sorusu üzerine yazılı açıklama yaptı.

  • "İsrail yasayı onaylamasıyla, Yahudi olmayanlara karşı 70 yıllık eşitsizlik ile ayrımcılığı sağlamlaştırdı ve şiddetlendirdi." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "(İsrail'in nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan) Filistinliler artık resmi olarak ikinci sınıf vatandaşlar. İsrail, insan haklarını herkes için korumalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada "Yasaların tam kapsamını ve bunların uluslararası insani hukuk açısından etkilerini araştırıyoruz." ifadesine yer verildi.

AA

Yahudi Ulus Devlet Yasası

İsrail meclisinde geçen hafta az bir oy farkıyla kabul edilen yasa, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların, ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail, dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada, "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı
DÜNYA
İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı

İsrail Suriye'nin savaş uçağını vurdu
DÜNYA
İsrail Suriye'nin savaş uçağını vurdu

İsrail BM’den kovulsun
DÜNYA
İsrail BM’den kovulsun

ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD'ye yaptırım tepkisi

Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili konuştu.
CHP'de imzalar toplandı

CHP'de imzalar toplandı

​CHP'li Tüzün, kurultay için gerekli imzaların toplandığını açıkladı.
Çipras'ı aradı

Çipras'ı aradı

​Erdoğan, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Sürpriz faiz kararı

Sürpriz faiz kararı

Merkez Bankası ​beklentileri boşa çıkardı.
Enflasyon mesajı

Enflasyon mesajı

G-20 sonrası İstanbul'da peş peşe ikinci toplantı.
Eğitime üçlü formül

Eğitime üçlü formül

​2 ay içinde yeni dönemim kodları netleşecek.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
'İran terörsaldırıları planlıyor'

'İran terörsaldırıları planlıyor'

​Pompeo'dan İran hakkında yeni iddia.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.