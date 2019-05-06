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Dünya Uluslararası Basın Enstitüsü İsraili kınadı
ORTADOĞU

Uluslararası Basın Enstitüsü İsrail'i kınadı

Uluslararası Basın Enstitüsü İsrail'i kınadı

Uluslararası Basın Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze’de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binanın yıkılmasına neden olan hava saldırısını kınıyoruz." denildi.

Haber Merkezi AA
İsrail ordusu, önceki gün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya saldırmıştı.
İsrail ordusu, önceki gün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya saldırmıştı.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan IPI’dan yapılan yazılı açıklamada, AA’nın ofisinin bulunduğu Gazze’deki binanın İsrail hava kuvvetleri tarafından 5 roketle vurulduğu ve edinilen bilgilere göre yaralı olmadığı ifade edildi.

IPI'nın dünya genelinde gazetecilerin özgürlüğü için çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "İsrail'in, 4 Mayıs’ta Gazze’de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binanın yıkılmasına neden olan hava saldırısını kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca IPI’nın Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad’ın "Gazeteciler ve medya kuruluşları bir çatışmada asla kabul edilebilir hedefler değildir." görüşü aktarıldı.

5 roketle saldırmıştı

Prasad, "Anadolu Ajansının Gazze’deki bürosunun bulunduğu binanın vurulmasını kınıyoruz. İsrail emniyet güçleri ve hükümetine, medya örgütlerine yönelik herhangi bir saldırıdan kaçınmaları ve gazetecilerin hedef alınmaktan korkmadan işlerini yapmalarına olanak sunmaları çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, önceki gün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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