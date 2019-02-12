Dünya Uluslararası Kudüs Vakfı Mescid-i Aksa tehlikede
ORTADOĞU

Uluslararası Kudüs Vakfı: Mescid-i Aksa tehlikede

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud, Mescid-i Aksa için uyarıda bulunarak "İsrail parlamento seçimlerinin tarihi yaklaştıkça, seçim propagandasının bir parçası olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme yönündeki tansiyon yükseltiliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud
Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail'in ihlal ve baskınlarına maruz kalmaya devam eden Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilme ve bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı'nın Genel Müdürü Yasin Hammud, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in seçim propagandaları için Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdığını belirtti.

İşgalci İsrail yönetiminin Kudüs kentindeki Arap varlığını tasfiye etmek üzere ciddi çalışmalar yaptığına işaret eden Hammud, "İsrail parlamento seçimlerinin tarihi yaklaştıkça, seçim propagandasının bir parçası olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme yönündeki tansiyon yükseltiliyor." dedi.

İsrail'in Mescis-i Aksa baskınları

Aksa'nın Yahudileştirilme ve bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Hammud, İsrail'in düzenlediği baskınlarla Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğini artırma ve Ürdün'ün vesayetine darbe indirme girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.

Ürdün'ün Mescid-i Aksa üzerindeki vesayeti dolayısıyla İsrail ihlallerinin önüne geçme girişimlerinde bulunduğunu söyleyen Hammud, Tel Aviv yönetimi ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri sürdürmenin ise buna hizmet etmediğini kaydetti.

Müslüman ile Hristiyanların en kutsal mekanlarından sayılan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın hedefte olduğuna dikkati çeken Hammud, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'da yaptığı baskınlar sürekli tekrarlanıyor. Mescid-i Aksa'da yaşananlar, Kudüs kentini Yahudileştirme çalışmalarının küçük bir parçasıdır."

Uluslararası Kudüs Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Muin Beşşur da bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Filistinli gruplara birlik olmanın yanı sıra Filistin davası ve Kudüs kentini koruma çağrısı yaptı.

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Filistinli ana siyasi örgütlerin temsilcileri ve Rus yetkililer arasında dün başlayan görüşmeler yarın da Moskova'da devam edecek.

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