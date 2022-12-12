Uluslararası Maarif Okullar Abatta Kampüsü Fildişi Sahili'nde açıldı: Küresel çapta nitelikli eğitim faaliyetleri sürüyor

Türkiye’nin eğitimde dünyaya açılan kapısı Türkiye Maarif Vakfı’nın Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde bulunan ve anaokulundan liseye kadar her seviyede hizmet veren Abatta Kampüsünün açılış töreni gerçekleşti

Törende konuşan Prof. Dr. Birol Akgün; Türkiye Maarif Vakfı’nın sunduğu eğitim faaliyetlerine değinerek, küresel becerilerle donanmış erdemli ve iyi bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı. Küresel-milli-yerel değerlerle şekillenen anadilde eğitim modelinin esas alındığını belirterek çok dilli eğitimin öneminin de altını çizen Akgün, Maarif Okullarının, Türkiye-Afrika ilişkilerinde kültürel köprü kurmayı amaçladığına da değindi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Mariatou Kone’ye ve Fildişi hükümetine projenin hayata geçirilmesine sundukları katkılar ve iş birliği için teşekkürlerini ifade eden Akgün, Abidjan Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri’ye de destekleri için şükranlarını sundu. Konuşmalarının ardından okul gezisi yapılarak öğrenci etkinliklerine geçildi.

REKLAM

AFRİKA'NIN EN MODERN KAMPÜSÜ

Öğrenci kapasitesi 516 olan Abatta kampüsü, %10 yeşil alana, 4576,5 m2 kapalı alan kullanımına ve 366,81 m2 sığınağa sahip olup 3 (üç) katlı çelik yapıdan oluşuyor. Okul arazisinde aynı zamanda 162 m2 basketbol sahası, 671 m2 futbol sahası, 700 m2 tören alanı, 600 m2 açık otopark alanı ve 300 m2 çocuk oyun alanı bulunuyor.

Kampüste akıllı tahtalarla donatılmış sınıflar, spor alanları, çocuk oyun alanları, laboratuvarlar, dil atölyeleri yer alıyor. Okul genelinde engelli öğrencilere yönelik yapılan düzenlemeler de mevcut. Uluslararası Maarif eğitim standartlarına uygun okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim imkânı sunan Fildişi Sahili Uluslararası Maarif Okulları’nda dersler Fildişi Sahili resmi müfredatı temel alınarak Uluslararası Maarif Eğitim Programı ile zenginleştiriliyor.

Batı Afrika’da bulunan en modern eğitim tesisinin açılışı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün; Fildişi Sahili Milli Eğitim Bakanı Prof. Mariatou Kone; Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri; Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut M. Özdil; Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Tuğba Işık Ercan, Moritanya’nın Abidjan Büyükelçisi Khattra Mohamed Abdellahi; Fildişi Sahili Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Filbert Gleglaud; Türkiye - Fildişi Sahili Dostluk Grubu Parlamenterleri, milletvekilleri, diplomatlar, paydaş kurumların temsilcileri, veliler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

TÜKİYE'NİN 'NİTELİKLİ EĞİTİM' ALANINDA KÜRESEL ÇAPTA KATKILAR SÜRÜYOR: 26 AFRİKA ÜLKESİNDE MAARİF OKULLARI

Nitelikli eğitime ulaşma hakkı, hem Birleşmiş Milletler 2030 hedeflerinde hem Afrika Birliğinin Ajanda 2063 başlıklı strateji belgesinde, sürdürülebilir kalkınmanın sacayaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin “nitelikli eğitim” alanında küresel çapta sunduğu katkılar ise son beş yılda göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaştı. Geçici olarak Türkiye dışında yaşayan vatandaşların eğitim sorunlarına çözüm bulabilmek için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında açılan okulların ötesinde, bugün Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın 51 ülkesinde bulunan 500’e yakın eğitim kurumu ile her milletten 50.000’i aşkın öğrenciye örgün ve yaygın eğitim ve barınma hizmetleri sunuyor.

REKLAM

Son beş yılda, 16 Afrika ülkesindeki 118 FETÖ iltisaklı okul, ilgili ülkelerin talepleri doğrultusunda Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Devir süreçlerinin hiçbir sorun yaşanmadan tamamlanması ve devir sonrasında okulların hem akademik başarılarının hem fiziki standartlarının gözle görülür bir şekilde yükselmesi, kıtada Türkiye’ye duyulan güvenin sağlamlaşmasına neden oldu.

En az gelişmiş ülkeler listesinde yer alan ülkelerin yirmisinde eğitim faaliyetleri yürüten Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarıyla Türkiye, uluslararası okul zincirlerinin yaygınlığı açısından dünyanın ilk beş ülkesi arasına girmiş durumda. Afrika ile giderek derinleşen ve güçlenen ilişkilere paralel olarak, Türkiye Maarif Vakfının faaliyet yürüttüğü 51 ülkenin 26’sı Afrika’da bulunuyor.

REKLAM

Farklı kültürler arasında karşılıklı bir etkileşim sağlamayı, eşit ilişkiler kurmayı, farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışı yerleştirmeyi ve okullarda dinamik bir eğitim iklimi oluşturmayı hedefleyen Türkiye Maarif Vakfı, yerel şartlar ve sahici ihtiyaçlar ekseninde şekillenen özgün yaklaşımı ile ilgi çekiyor. Bu çerçevede Türkiye Maarif Vakfı okullarında, öğrencilerin iyi bir fen bilimleri ve matematik eğitiminin yanı sıra yaşadıkları dünyayı daha iyi kavramalarını sağlayacak sağlam bir sosyal bilimler eğitimi almaları, kendi anadilleri dışında Türkçeyi ve İngilizce yahut Fransızca gibi bir başka yabancı dili iyi seviyede öğrenmeleri, eğitim süreçlerinin yeni teknolojilerle desteklenmesi ve eğitim ortamlarında kültürel farklılıklara saygının hâkim olması önceleniyor.

REKLAM

Okulun 2022 yılı içerisinde sağladığı başarılara bakıldığında;

• İlkokul sınavında %100 başarı Ortaokul sınavında %100 başarı (Ülke genelindeki okullar arasında 10.) • Üniversite sınavında (BAC) %75 başarı (Ülke genelindeki okullar arasında 38.) • Hadassa D’eburnie Ezani – YTB burslusu olarak Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi – Lisans Programına yerleşerek Türkiye’ye gönderilmesi bulunmaktadır.

Okulun yürüttüğü projelere bakıldığında ise;

• Entrepreunariat dersinin Türkçe programına intibak ettirilmesi /uyarlanması:

Eğitim alanında yürütülen bir projedir. Amaç; Türkçe dersinin Fildişi Sahili müfredatında tanınırlığını sağlayarak karnede not olarak yer almasıdır. Bu amaç doğrultusunda yıllık planı hazırlanan proje dosyası Fransızcaya çevrilmiş ve ortaokul-lise kademesinin müdürü olan M. Yapi tarafından Fildişi Sahili Millî Eğitim Bakanlığında yer alan ilgili daireye teslim edilmiştir. Süreç M. Yapi tarafından takip edilmektedir.

• Expo Scıence Abidjan (ESA):

Bilim alanında yürütülen bir projedir. Fildişi Sahili'nde bulunan okullar geneli için düzenlenecek bir bilim şenliği olarak planlanan projenin amacı ise farklı okullardan birçok öğrencinin Maarif Okulları öncülüğünde bilimle tanışmasını sağlamaktır.

REKLAM

• Dergi çıkartılması (L’ELEPHANT)

Sosyal alanda yürütülen bir projedir. Ecoles Internationales Maarif öğrencileri tarafından üç ayda bir olmak koşuluyla çıkartılması planlanan dergi ile öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde iş birliğine dayalı olarak çalışmalarını sağlayarak okul ve toplum bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır.

Uluslararası Maarif Okulları (Ecoles Internationales Maarif) gerek yukarıda bahsi geçen projeler gerekse eğitimde üstlendiği misyon ve vizyon gereği Fildişi Sahili’nde sadece eğitim faaliyetleri yürütmeyi değil; Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki diğer okullarında da olduğu gibi eğitimde öncü bir rol oynamayı hedeflemektedir.

Ülkede bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim alanı başta olmak üzere her alanda iş birliği yapma konusunda istekli olarak çalışmalarını sürdüren bir kurum olan Türkiye Maarif Vakfı (Ecoles Internationales Maarif) ve Felix Houphouet Boigny Üniversitesi arasında 30 Kasım 2021 tarihinde, Türkçe dil sınıflarının ve Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü TMV Başkanı Sayın Prof. Dr. Birol Akgün ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Zié Ballo tarafından imzalanmıştır.