Dünya Uluslararası uçuş trafiği durdu Ukrayna semalarında tek bir uçak yok
AVRUPA

Uluslararası uçuş trafiği durdu: Ukrayna semalarında tek bir uçak yok

Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasıyla Doğu Avrupa ülkesinin semalarında uluslararası uçuş trafiği durdu. Flightradar24.com'dan alınan hava sahası fotoğrafı son durumu gözler önüne serdi.

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Haber Merkezi Diğer
Uluslararası uçuş trafiği durdu: Ukrayna semalarında tek bir uçak yok
Ukrayna semalarında tek bir uçak yok.

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna’ya askeri müdahaleye başladı, şehirlerden peş peşe patlama sesleri duyuldu. Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenlenirken, bölgede hiçbir sivil uçuş görünmüyor.

YÖN DEĞİŞTİREN UÇAKLAR

Uçuş trafiğinin durduğu hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü. Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan ekran görüntüsü Ukrayna çevresinde yön değiştiren uçakları gösteriyor.

UÇUŞLARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Hava sahası izleme grubu Safe Airspace, Rus saldırısı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna hava sahası için uçuşların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Safe Airspace, buna gerekçe olarak bölgede sivil uçakların yanlışlıkla vurulabilmesini ya da düzenlenecek bir siber saldırının hava trafiği kontrolünü hedefleyebilmesini göstermişti.

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Rusya Ukrayna'yı kuşatıyor: Belarus sınırından da tanklar ülkeye girdi
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Rusya Ukrayna'yı kuşatıyor: Belarus sınırından da tanklar ülkeye girdi
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senkivka-Velesivka bölgesinde Rus tanklarının sınırı geçtiği görüldü.

Rusya Ukrayna'ya ait silah deposunu vurdu
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Rusya Ukrayna'ya ait silah deposunu vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sabahın erken saatlerinden başlattığı askeri harekat devam ediyor. Rusya Vinnytsia'da Ukrayna ordusunun silah deposunu vurdu.


RİSK SEVİYESİ KIRMIZI

Grup ayrıca risk seviyesini kırmızıya, yani 'uçmayın' olarak da güncellemişti. Söz konusu gerilim ve belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan kuruluş, “Bu durum sivil havacılık için önemli risklere yol açıyor.” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Wizz Hava Yolu şirketi Ukrayna'daki tüm operasyonlarını askıya aldı.

Rus savaş uçakları Harkov'da bir apartmanı vurdu
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Rus savaş uçakları Harkov'da bir apartmanı vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasıyla birlikte Rus savaş uçakları ülkenin tüm şehirlerini tehdit ediyor.

Uçaklar son olarak Harkov'da sivillerin yaşadığı bir apartmanı vurdu.

RUSYA DA UÇUŞLARI DURDURDU

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından her 2 ülkede de gerilim artmaya devam ederken, Rusya Federal Havacılık Ajansı duyuru yayınladı.

Donbass Bölgesi’ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, “2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir.” denildi.

Ukrayna'da yaşayan Sinan Bayraklı: Çoluğumu çocuğumu emniyete aldım uyuyan insanların üzerine bomba attılar
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Ukrayna'da yaşayan Sinan Bayraklı: Çoluğumu çocuğumu emniyete aldım uyuyan insanların üzerine bomba attılar
Rusya'nın Ukrayna harekatından ülkedeki Türkler de nasibini aldı.

Odessa'da ailesiyle yaşayan Sinan Bayraklı, insanların uyurken bombalandıklarını ifade ederek, 'Çoluğumu, çocuğumu emniyete aldım. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Burada bir korku panik hali var. Kısıldık kaldık. Haliyle hareket edemiyoruz şu an için.

Allah yardımcımız olsun. Memlekete selamlar. Allah kimseye böyle bir felaket göstermesin.' diye konuştu.


  • Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti. Ukrayna'ya giden sivil uçaklar güvenli bölgelere yönlendirildi.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına canlı yayında yakalanan CNN muhabiri
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına canlı yayında yakalanan CNN muhabiri
Putin'in Donbas'a askeri operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna Başkanti Kiev ve diğer pek çok kentte patlama sesleri duyuldu. CNN International muhabiri o sırada canlı yayındaydı.


Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

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