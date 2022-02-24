Uluslararası uçuş trafiği durdu: Ukrayna semalarında tek bir uçak yok

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna’ya askeri müdahaleye başladı, şehirlerden peş peşe patlama sesleri duyuldu. Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenlenirken, bölgede hiçbir sivil uçuş görünmüyor.

YÖN DEĞİŞTİREN UÇAKLAR

Uçuş trafiğinin durduğu hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü. Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan ekran görüntüsü Ukrayna çevresinde yön değiştiren uçakları gösteriyor.

UÇUŞLARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Hava sahası izleme grubu Safe Airspace, Rus saldırısı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna hava sahası için uçuşların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Safe Airspace, buna gerekçe olarak bölgede sivil uçakların yanlışlıkla vurulabilmesini ya da düzenlenecek bir siber saldırının hava trafiği kontrolünü hedefleyebilmesini göstermişti.

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RİSK SEVİYESİ KIRMIZI

Grup ayrıca risk seviyesini kırmızıya, yani 'uçmayın' olarak da güncellemişti. Söz konusu gerilim ve belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan kuruluş, “Bu durum sivil havacılık için önemli risklere yol açıyor.” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Wizz Hava Yolu şirketi Ukrayna'daki tüm operasyonlarını askıya aldı.

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RUSYA DA UÇUŞLARI DURDURDU

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından her 2 ülkede de gerilim artmaya devam ederken, Rusya Federal Havacılık Ajansı duyuru yayınladı.

Donbass Bölgesi’ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, “2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir.” denildi.

OYNAT 00:42 Ukrayna'da yaşayan Sinan Bayraklı: Çoluğumu çocuğumu emniyete aldım uyuyan insanların üzerine bomba attılar Rusya'nın Ukrayna harekatından ülkedeki Türkler de nasibini aldı.



Odessa'da ailesiyle yaşayan Sinan Bayraklı, insanların uyurken bombalandıklarını ifade ederek, 'Çoluğumu, çocuğumu emniyete aldım. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Burada bir korku panik hali var. Kısıldık kaldık. Haliyle hareket edemiyoruz şu an için.



Allah yardımcımız olsun. Memlekete selamlar. Allah kimseye böyle bir felaket göstermesin.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti. Ukrayna'ya giden sivil uçaklar güvenli bölgelere yönlendirildi.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir.” açıklamasında bulundu.