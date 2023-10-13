UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var

Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, savaş ve işgal çığırtkanlığı yapan BBC yayınında sunucusuna sert tepki gösterdi. Levy, "Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Üzgünüm ama bu tür yalanlar karşılıksız kalamaz. Ve eğer yalanlarının yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.