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Dünya

UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı" denildi.

11:58 . 13/10/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

UNICEF, Gazze'de 447 çocuğun öldürüldüğünü ve bu sayının giderek arttığına dair haberler olduğunu açıkladı.

UNICEF yaptığı açıklamada, "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı. Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var"" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...

#Filistin
#Gazze Şeridi
#Hamas
#israil
28 dakika önce
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