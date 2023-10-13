UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var

İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
UNICEF, Gazze'de 447 çocuğun öldürüldüğünü ve bu sayının giderek arttığına dair haberler olduğunu açıkladı.
UNICEF yaptığı açıklamada, "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı. Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var"" ifadelerini kullandı.
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