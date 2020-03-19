Dünya Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Başvuruda bulunan çok kişi varmış
KORONAVİRÜS

Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: Başvuruda bulunan çok kişi varmış

Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: Başvuruda bulunan çok kişi varmış

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüsü şüphesi ile karantinaya alındı. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, “Eşimle iletişim kuruyoruz. Kendisi ile bu sabah görüştük. En son yüz yüze Pazartesi akşamı gördüm. Eşim yurt dışına çıkmadı. Ender kendisi başhekim ile de görüştü. Sonuç hala elimize ulaşmadı. Başvuruda bulunan çok kişi varmış" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ünlü Diyetisyen Ender Saraç.
Ünlü Diyetisyen Ender Saraç.

Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Pazartesi günü rahatsızlanarak İstanbul’da bir hastaneye başvurdu. Saraç, daha sonra tahlilleri yapılmak üzere Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi. Tahlil sonuçları henüz çıkmayan Saraç, koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı. Saraç’ın karantina altında olduğunu ise eşi Benan Saraç, bir televizyonda yayınlanan programa telefon ile bağlanarak duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Benan Saraç, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için canlı yayına bağlandım. Pazartesi günü akşam eşim bir rahatsızlık yaşadığını dile getirdi. Bana da çok fazla açıklama yapmadı. Ben de göremedim. Aynı günün akşamı kendisi hastaneye giderek genel bir kontrol yaptırmak istedi. Daha sonra konuştuğumda bana üst solunum yolu problemi yaşadığını belirtti. Semptom ilerlemeden risk almak istemedi. Kontrole gitti, bu testi kendi isteği ile yaptırdı. Testin yapılması için başka bir hastaneye yönlendirildi. Bu testin sonucu çıkana kadar da orada beklemeye devam ediyor.”

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti 14 gün kuralına uymadı
HAYAT
Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti 14 gün kuralına uymadı

"Sonuç çıkana kadar orada kalacak"

Sosyal medyada eşi ile ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösteren Saraç, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Sosyal medyada yalan yanlış çok haber yapıldı. Solunum cihazına bağlı değil. Test sonucu pozitif çıkmış değil. Bize de ulaşmış değil. Biz hukuki anlamda bu haberlerle ilgili yapılması gerekeni yapacağız. Kendisi çok duyarlı davrandı. Şu an sonucu bekliyoruz. Sonuç çıkana kadar orada kalacak. Sosyal medyada yapılan yorumlar çok can sıkıcı duruyor. Böyle zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde yine sağduyuyu elden bırakmamız gerekiyor. Biz millet olarak bunun üstesinden geleceğiz. Bu tür paylaşımlar halkı galeyana getiriyor. Herkes moralini yüksek tutsun. Doktorlarımıza güveneceğiz. Devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Eşim bunun da üstesinden gelecektir.”

Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı
FOTOĞRAF 10
Title
Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan halk pazarında, koranvirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.
Title
Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti.
Title
Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi.
Title
Ardından zabıta ekipleri halk pazarını açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu.
Title
Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı, ancak daha sonra memnun kaldı.
Title
Hal pazarında 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama dedi.
Title
Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) da sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor diye konuştu.
Title
Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Bizler de bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor, sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu dedi.
Title
Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu ifadelerini kullandı.
Title
Bazı pazarcıların koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti. Öte yandan, belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi. ​
Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan halk pazarında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalar da sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.

'Başvuruda bulunan çok kişi var'

Saraç, “Eşimle iletişim kuruyoruz. Kendisi ile bu sabah görüştük. En son yüz yüze Pazartesi akşamı gördüm. Eşim yurt dışına çıkmadı. Ender kendisi başhekim ile de görüştü. Sonuç hala elimize ulaşmadı. Başvuruda bulunan çok kişi varmış. Sonuçların gecikmesi normal diye düşünüyorum. Sakinliğimizi koruyalım, moral bozmayalım” ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok
FOTOĞRAF 9
Title
​Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği hastalıktan etkilenenlerin sayısı 218 bini geçerken; hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 800’ü aştı.
Title
İnsanların marketlere akın ederek gıda stoku yaptığı bu günlerde, benzer durumlar için yıllar boyu hazırlık yapan ABD’liler, 'bu günleri daha önceden gördüğünü' öne sürüyor.
Title
Wesley Rawles’in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor.
Title
Rawles, diğer ABD’lileri de benzer sığınaklar yapmaları konusunda teşvik etti. İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan Rawles, Size demiştim demek istemiyorum. Ama size demiştim. Önümüzdeki aylarda göreceğimiz değişiklilerin çok derin ve şiddetli olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.
Title
Rawles’in sığınağında, güç santrali de bulunuyor. Rawles, olası bir elektrik ve güç kesintisinde şu anda yaşadığı normal hayata hızlıca dönebileceğini ve bundan etkilenmeyeceğini açıkladı.
Title
Diğer 'kıyamet gününe hazırlananlar' arasında bulunan iki çocuk babası Dan Lambert (67), yıllarca sığınağında depolama yaptığını belirterek, Evime 800 metre kadar yakında bir sığınakta yiyecek depoluyorum. Şu anda bir yıl yetecek kadar stokum var. Genellikle donmuş ve kuru yiyecekler. İki adet küçük buzdolabı da tamamen dolu denebilir dedi.
Title
30 yıldır vitamin aldığını belirten Lambert, koronavirüsün herkese bulaşabileceğini altını çizerek, virüsten korunmak için vitamin alma tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Lambert, Sığınakta aylarca kalabilecek her şeye sahibim. Buna yıllardır hazırlanıyorum dedi ve salgının insanlık için bir dönemeç olabileceğini ifade etti.
Title
ABD merkezli olan ve lüks sığınak satışı yapan firmanın aktardığına göre, Covid-19 salgının ardından lüks sığınak satışlarına talep yoğun oranda arttı. Firmadan yapılan açıklamada, Mevcut koronavirüs tehdidi ve gelecekteki sonuçları nedeniyle, sığınaklara olan talep katlanarak arttı denildi.
Title
Firma, sığınak satın almak isteyen kişiler lüks bir yaşam sunduğunu belirtiyor. Firmadan paylaşılan fotoğraflarda, sığınaklarda yatak odalarının, televizyon ve sinema salonlarının bulunduğu görüldü.
Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok
Dünya genelinde yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlar marketlere hücum ederken, 'kıyamet gününe hazırlananlar' olarak bilinen bazı ABD vatandaşlarının sığınak sitesi görüntülendi. 15 yıldır sığınak içerisinde hayatta kalması için gerekli malzemeleri ve gıdaları depolayan James Wesley Rawles, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Size demiştim demek istemiyorum. Rawles'in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor.

Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar
FOTOĞRAF 17
Title
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan kum adasına, Rumların binlerce yıllık balık yakalama sistemi olan dalyan sistemini kuran balıkçılar, hiç yorulmadan günde 1 ton balığı tuzağa çekerek yakalıyor.
Title
Şubat ve temmuz ayında Çanakkale boğazından Karadeniz’e geçmek isteyen balık sürülerini yakalamak için Rum kapanını kuran balıkçılar, ağlarla denizin içine tuzak kuruyor.
Title
Boğazdan geçip kum adasından geçemeyen balık sürüleri, geri dönüşte balıkçıların kurduğu tuzağa girerek av oluyor.
Title
Balıkçılar, gece gündüz nöbet tutarak, balıklar kapana girdiği anda ağları indirip balıkları hemen yakalıyor ve yeni sürüyü yakalamak için tuzağı tekrar kuruyor.
Title
Bu şekilde balıkçılar yorulmadan günde 1 tona kadar balık yakalıyor.
Title
Bugünlerde balıkçıların kurduğu tuzaktan zargana ve gümüş balığı sürüleri çıkıyor.
Title
Binlerce yıllık sistemle balık yakaladıklarını ifade eden balıkçı Zekeriya Erol, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bu sistem Rum kapanı olarak bilinir. Rumların bulduğu bir balık tutma sistemi. Türkiye’de bu sisteme dalyan denir. Çanakkale boğazından Karadeniz’e geçen akın balıklarını yakalamak için biz bu sistemi kuruyoruz. Şubat ayında balık akını başlar. Temmuz ayında biter. Biz de sistemi bu aylarda kuruyoruz. Kapanı kurduktan sonra her gün ağların başında bekliyoruz. Balıkları gözlüyoruz. Kurduğumuz tuzağa girdikleri anda tuzağın ağzını kapatıp, balıkları büyükse elimizle, değilse küçük ağlarla yakalıyoruz.”
Title
Balıkçı İsmail Çalışkan ise, “Bu işi 8 yıldır yapıyorum. Dalyan sistemini 3 gündür kuruyoruz. Bu sistemin eski adı Rum kapanı. Bu sistem temmuz ayının 20’sine kadar devam ediyor. Gece gündüz buradayız. Kapanın ortasında bir gözetleme kulesi var. Balık girdi mi diye bakıp hemen arkadaşlara haber veriyorum. Onlar da tuzağın ağzını kapatıp balıkları yakalıyor” şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar
Çanakkale'de balıkçılar kurdukları tuzaklarla denize açılmadan günde 1 ton balık yakalıyor.
Türkiyenin IMFye ihtiyacı yok

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Bakan Albayrak koronavirüsün ekonomiye etkilerini anlattı.
Türkiyeye talep yağıyor

Türkiye'ye talep yağıyor

Koronavirüsün vurduğu ülkeler satın almak için başvurdu.
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...
Ender Saraç<br>karantinada!

Ender Saraç
karantinada!

​Ünlü diyetisyende koronavirüs şüphesi
3 AVM<br>kapılarını kapattı

3 AVM
kapılarını kapattı

Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık

Taahhütname<br>vermeyenlere de yatırılacak

Taahhütname
vermeyenlere de yatırılacak

TBB'den emeklilere maaş promosyonu müjdesi.
Ligler <br>ertelenecek mi?

Ligler
ertelenecek mi?

Bakan Kasapoğlu, saat 17.00'de açıklama yapacak.

Savaşta gibiyiz

Savaşta gibiyiz

​İtalyan doktorlar isyan etti.
Cem Özdemir de pozitif çıktı

Cem Özdemir de pozitif çıktı

​Almanya'daki salgında bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi.
Belediye çareyi sökmekte buldu

Belediye çareyi sökmekte buldu

​Yaşlılar tüm uyarılara rağmen salgına davetiye çıkarıyordu.
Tüketilenden<br>fazla üretilen ürünler

Tüketilenden
fazla üretilen ürünler

​Türkiye'nin hangi noktada olduğu gözler önüne serildi.
Yarın dönmeye de<br>hiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

Bakan Selçuk velilerin merak ettiği tüm soruları cevapladı.
Sevindiren haberler <br>peş peşe geliyor

Sevindiren haberler
peş peşe geliyor

Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Tüm ücretler <br>bir ay kaldırıldı

Tüm ücretler
bir ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.