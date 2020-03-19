Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: Başvuruda bulunan çok kişi varmış

Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Pazartesi günü rahatsızlanarak İstanbul’da bir hastaneye başvurdu. Saraç, daha sonra tahlilleri yapılmak üzere Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi. Tahlil sonuçları henüz çıkmayan Saraç, koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı. Saraç’ın karantina altında olduğunu ise eşi Benan Saraç, bir televizyonda yayınlanan programa telefon ile bağlanarak duyurdu.

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Benan Saraç, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için canlı yayına bağlandım. Pazartesi günü akşam eşim bir rahatsızlık yaşadığını dile getirdi. Bana da çok fazla açıklama yapmadı. Ben de göremedim. Aynı günün akşamı kendisi hastaneye giderek genel bir kontrol yaptırmak istedi. Daha sonra konuştuğumda bana üst solunum yolu problemi yaşadığını belirtti. Semptom ilerlemeden risk almak istemedi. Kontrole gitti, bu testi kendi isteği ile yaptırdı. Testin yapılması için başka bir hastaneye yönlendirildi. Bu testin sonucu çıkana kadar da orada beklemeye devam ediyor.”

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"Sonuç çıkana kadar orada kalacak"

Sosyal medyada eşi ile ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösteren Saraç, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Sosyal medyada yalan yanlış çok haber yapıldı. Solunum cihazına bağlı değil. Test sonucu pozitif çıkmış değil. Bize de ulaşmış değil. Biz hukuki anlamda bu haberlerle ilgili yapılması gerekeni yapacağız. Kendisi çok duyarlı davrandı. Şu an sonucu bekliyoruz. Sonuç çıkana kadar orada kalacak. Sosyal medyada yapılan yorumlar çok can sıkıcı duruyor. Böyle zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde yine sağduyuyu elden bırakmamız gerekiyor. Biz millet olarak bunun üstesinden geleceğiz. Bu tür paylaşımlar halkı galeyana getiriyor. Herkes moralini yüksek tutsun. Doktorlarımıza güveneceğiz. Devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Eşim bunun da üstesinden gelecektir.”

FOTOĞRAF 10 Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan halk pazarında, koranvirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi. Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti. Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi. Ardından zabıta ekipleri halk pazarını açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı, ancak daha sonra memnun kaldı. Hal pazarında 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama dedi. Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) da sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor diye konuştu. Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Bizler de bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor, sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu dedi. Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu ifadelerini kullandı. Bazı pazarcıların koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti. Öte yandan, belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi. ​ Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı Muğla'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan halk pazarında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalar da sonra alınan önlemlerden memnun kaldı. BiP'te paylaş

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'Başvuruda bulunan çok kişi var'

Saraç, “Eşimle iletişim kuruyoruz. Kendisi ile bu sabah görüştük. En son yüz yüze Pazartesi akşamı gördüm. Eşim yurt dışına çıkmadı. Ender kendisi başhekim ile de görüştü. Sonuç hala elimize ulaşmadı. Başvuruda bulunan çok kişi varmış. Sonuçların gecikmesi normal diye düşünüyorum. Sakinliğimizi koruyalım, moral bozmayalım” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 9 ​Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği hastalıktan etkilenenlerin sayısı 218 bini geçerken; hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 800’ü aştı. İnsanların marketlere akın ederek gıda stoku yaptığı bu günlerde, benzer durumlar için yıllar boyu hazırlık yapan ABD’liler, 'bu günleri daha önceden gördüğünü' öne sürüyor. Wesley Rawles’in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor. Rawles, diğer ABD’lileri de benzer sığınaklar yapmaları konusunda teşvik etti. İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan Rawles, Size demiştim demek istemiyorum. Ama size demiştim. Önümüzdeki aylarda göreceğimiz değişiklilerin çok derin ve şiddetli olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Rawles’in sığınağında, güç santrali de bulunuyor. Rawles, olası bir elektrik ve güç kesintisinde şu anda yaşadığı normal hayata hızlıca dönebileceğini ve bundan etkilenmeyeceğini açıkladı. Diğer 'kıyamet gününe hazırlananlar' arasında bulunan iki çocuk babası Dan Lambert (67), yıllarca sığınağında depolama yaptığını belirterek, Evime 800 metre kadar yakında bir sığınakta yiyecek depoluyorum. Şu anda bir yıl yetecek kadar stokum var. Genellikle donmuş ve kuru yiyecekler. İki adet küçük buzdolabı da tamamen dolu denebilir dedi. 30 yıldır vitamin aldığını belirten Lambert, koronavirüsün herkese bulaşabileceğini altını çizerek, virüsten korunmak için vitamin alma tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Lambert, Sığınakta aylarca kalabilecek her şeye sahibim. Buna yıllardır hazırlanıyorum dedi ve salgının insanlık için bir dönemeç olabileceğini ifade etti. ABD merkezli olan ve lüks sığınak satışı yapan firmanın aktardığına göre, Covid-19 salgının ardından lüks sığınak satışlarına talep yoğun oranda arttı. Firmadan yapılan açıklamada, Mevcut koronavirüs tehdidi ve gelecekteki sonuçları nedeniyle, sığınaklara olan talep katlanarak arttı denildi. Firma, sığınak satın almak isteyen kişiler lüks bir yaşam sunduğunu belirtiyor. Firmadan paylaşılan fotoğraflarda, sığınaklarda yatak odalarının, televizyon ve sinema salonlarının bulunduğu görüldü. Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok Dünya genelinde yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlar marketlere hücum ederken, 'kıyamet gününe hazırlananlar' olarak bilinen bazı ABD vatandaşlarının sığınak sitesi görüntülendi. 15 yıldır sığınak içerisinde hayatta kalması için gerekli malzemeleri ve gıdaları depolayan James Wesley Rawles, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Size demiştim demek istemiyorum. Rawles'in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor. BiP'te paylaş

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