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Ünlü sanatçının eseri çöpe atıldı

Ünlü sanatçının eseri çöpe atıldı

04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili yönerge eksikliğinin eserlerin atılmasına sebep olmuş olabileceği belirtildi.
Sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili yönerge eksikliğinin eserlerin atılmasına sebep olmuş olabileceği belirtildi.

Hollanda’nın güneyindeki Maashorts kenti belediyesi, aralarında ünlü sanatçı Andy Warhol’un bir eserinin de olduğu 46 sanat eserinin geçen yıl yapılan yenileme çalışmaları sırasında çöpe atıldığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, eserlerin ‘büyük olasılıkla’ yanlışlıkla çöpe atıldığı ifade edildi. Yerli yetkililer, aralarında Warhol tarafından serigrafi baskı yöntemiyle 1980’li yıllarda yapılan, yaklaşık 15 bin avro değerindeki eserin de olduğu sanat eserlerinin geçen sene belediye binasından kaybolduğunu aktardı. Olayla ilgili yapılan incelemenin sonuçları, belediye binasında muhafaza edilen eserlerin renovasyon sırasında bodrum katta muhafaza edildiğini, sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili yönerge eksikliğinin eserlerin atılmasına sebep olmuş olabileceğini ortaya koydu.


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