UNRWA: Yerinden edilmiş çocuklar için eğitim programı başladı

UNRWA'dan başlatılan eğitim programına ilişkin yapılan açıklamada, “Çocuklar Gazze Şeridi'ndeki UNRWA barınaklarında öğrenmeye geri dönüyor. Bu, onları çocukluklarıyla yeniden buluşturmak için ilk önemli adım” denildi. UNRWA programı kapsamında eğitim alan 11 yaşındaki Ahmed, yaptığı açıklamada, “Barınakta öğrenmeye başladık. Matematik ve Arapça dersleri alıyorum. Her gün yeni şeyler öğrendiğim için çok mutluyum” denildi.