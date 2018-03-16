Ürdün BAE’nin emrinde

Amman’ın anlaşmayı askıya alma nedeni olarak “yerli sanayii” koruma savunması yaptı. Ne var ki anlaşmanın iptal edilmesinde BAE baskısının etkili olduğu iddia ediliyor. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah, 13 Mart'ta Amman’da Kral II. Abdullah görüştü. Şeyh Abdullah’ın görüşmede BAE’nin, Ürdün’ün ekonomik sıkıntılarını aşması konusunda yardım etmeye ve kalkınmaya dönük yatırım projelerine destek olmaya hazır olduğunu belirtmesi dikkat çekti. Şeyh Abdullah’ın vaadi, Türkiye ile serbest ticareti askıya alma karşılığında, Ürdün’e ekonomik yardımda bulunma sözü olarak yorumlandı. BAE’nin dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Gargaş, Arap ülkelerine Türkiye’ye karşı “birleşme” çağrısında bulunmuştu. Bu çerçevede Ürdün’ün Türkiye ile anlaşmayı iptali “BAE emrine girdi” olarak yorumlandı.

DÜNYA Batı-Rus savaşı