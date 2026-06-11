Ürdün duyurdu: İran’dan ateşlenen 20 füze imha edildi

Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde İran'dan Zerka kentine gönderilen 20 füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiği, füzelerden düşen parçaların herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı ifade edildi.

Silahlı kuvvetlerin, herhangi bir ülkenin, Ürdün hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Ürdün ordusunun bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiği, ülke hava sahası, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için daima hazır olduğu kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.







