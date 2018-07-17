Ürdün meclisinde Türkiye örnek gösterildi

Ürdün meclisinde Türkiye örnek gösterildi

Ürdünlü milletvekili Kemal ez-Zagul, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a Türkiye'nin hükümet kurma tecrübelerinden ilham alma çağrısı yaptı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki bakanlıklarından memnun olduğunu ve bu sistemle ülkenin daha iyi yönetileceğini düşünen milletvekili ez-Zagul, "29 bakanlıktan oluşan bir hükümet kuruldu, Türkiye ise 16 bakanlıkla 90 milyonun işlerini yürüten bir hükümet kurdu. Mesele sayı değil sayın Başbakan" dedi.