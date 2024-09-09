Ürdün sınırında gerilim

Ürdün topraklarını işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlayan ve Ürdün tarafında Kral Hüseyin, İsrail tarafında General Allenby, Filistin tarafında ise Kerame (onur) olarak adlandırılan köprü üzerinde bir Ürdün vatandaşının düzenlediği silahlı eylemde 3 İsrailli öldü. Köprüye ticari mal taşıyan bir kamyonla giren şahıs, bir anda kamyondan inerek etrafa ateş açtı. Üç İsraillinin öldüğü eylemde, Ürdün ordusunda eski bir subay olduğu belirlenen şahıs da İsrail kuvvetlerinin kurşunlarıyla yaşamını yitirdi. eylemin ardından köprü çift yönlü olarak kapatıldı. İsrail'deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinden bazı yetkililer, Batı Şeria'nın ilhakı için bahane olarak öne sürmeye başladı.

DIŞ DÜNYAYA KAPATILDI

İsrail ordusu ve Ürdün hükümeti tarafından saldırının ardından yapılan açıklamada, Kerame Köprüsü'nün karşılıklı olarak kapatıldığı bildirildi. İsrail kuvvetleri, Batı Şeria'nın Eriha kentine 5 kilometre mesafede olan köprüden kente giden bütün yolları da ulaşıma kapadı. Kerame Köprüsü, İsrail işgali ve saldırıları altındaki Batı Şeria'ya ticari malların yanı sıra insani yardım ekipleri ve ziyaretçilerin geçişi için kullanılan tek kara yolu konumundaydı. Ürdün hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, köprü üzerinden Batı Şeria'ya haftalık olarak 120 tır'ın geçtiğini bildirmişti. Kerame Köprüsü'nün kapatılması, Batı Şeria'nın dış dünya ile bağlantısının da kesilmesi anlamına geliyor.

SİYONİST YETKİLİDEN İLHAK ÇAĞRISI

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan İsrail'in Ürdün Vadisi (Batı Şeria) Yerel Meclisi Başkanı David Elhayeni, İsrail'in Batı Şeria'da tam hakimiyet kurması gerektiğini öne sürdü. İsrail hükümetinin bölgede her türlü olağanüstü duruma hazırlıklı olduğunu dile getiren Elhayeni, "İsrail güvenlik güçleri, bölgeye büyük bir önemle yaklaşıyor. Herhangi bir güvenlik sorununda vur emri verilmesi üzerinde çalışıyoruz. Allenby Köprüsü güvenli bir yer olmalı ancak daha önce de yaşanan hadiselerden dolayı ancak bölgenin ilhakı halinde güvenliği sağlayabileceğimizi anladık" şeklinde konuştu.

FANATİKLERİN HEDEFİNDEYDİ

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar sırasında Ürdün'den Gazze'ye insani yardım için kullanılan Kerame Köprüsü, daha önce de bir çok kez fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından kapatılmıştı. "9 Emir" adlı Yahudi yerleşimci gruba bağlı fanatikler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için köprüyü kullanan yardım kamyonlarının önünü keserek yardım malzemelerini yağmalamıştı. İsrail'in, Batı Şeria'da 12 gündür yürüttüğü ve 40'ı aşkın Filistinliyi öldürerek büyük bir yıkıma sebep olduğu saldırılar devam ederken köprü olayının yaşanması dikkati çekiyor. Uzmanlar, İsrail'in olayı Batı Şeria'yı da tamamen kuşatmak için bahane olarak kullanabileceği uyarılarını yapıyor.

HAMAS: İSLAM ÜMMETİ TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Kerame Köprüsü'nde 3 İsrailli öldüren Ürdün vatandaşının Ürdün ordusunda görevli eski bir subay olduğu öne sürülürken konuya ilişkin Amman'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de Amman'da bazı Ürdün vatandaşlarının Kerame Köprüsü eylemini kutlamak için sokaklarda tatlı dağıttığı görüldü. Eylemin ardından Hamas Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Kerame Köprüsü olayının Ürdün halkı ve Arap-İslam ümmetinin Gazze'de İsrail tarafından aylardır sürdürülen katliama verdiği bir tepki olduğunun altı çizildi. eylemi gerçekleştiren Ürdün vatandaşının kahraman olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu, olay İslam ümmetinin Filistin halkına olan desteğini de ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.











