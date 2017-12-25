Ürdün'den Guatemala'ya Kudüs tepkisi

Ürdün, Guatemala'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'e taşıma kararını "uluslararası kararları ihlal eden provokatif bir eylem" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Guatemala'nın, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını reddediyoruz. Bunu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulun'da alınan son karar da dahil olmak üzere uluslararası kararları ihlal eden provokatif bir eylem olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Safedi, "Guatemala'nın aldığı karar geçersizdir ve yasal bir geçerliliği söz konusu olamaz. İşgal altındaki Kudüs, barışın sağlanması şartı olan 4 Haziran 1967 sınırları üzerine kurulacak Filistin devletinin başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını bildirmişti.

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Orta Amerika ülkesi Guatemala, ekonomik olarak büyük ölçüde ABD yardımlarına bağımlı durumda bulunuyor.